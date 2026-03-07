Укрзалізниця змінює маршрути низки поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури в трьох областях
Київ • УНН
Через пошкодження інфраструктури на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині поїзди курсують із затримками. Для руху задіяно резервні тепловози.
Нічна масована ворожа атака призвела до пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині, що змусило "Укрзалізницю" оперативно коригувати графіки руху. Про це представники залізниці повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Через зміну маршрутів на західному та центральному напрямках очікуються значні затримки поїздів, актуальну інформацію про які пасажири можуть відстежувати за допомогою сервісу uz-vezemo.
Для підтримки руху на ділянках із відсутнім електропостачанням задіяно тепловозну тягу, що дозволяє продовжувати рух навіть за пошкодженої енергосистеми.
Протягом ночі залізничники спільно з військовими успішно відвели від небезпеки пасажирські склади, які перебували під загрозою прямого влучання понад сотні ворожих цілей. Попри спроби ворога паралізувати логістику країни, залізничне сполучення продовжує функціонувати в штатному режимі з урахуванням необхідних коректив.
