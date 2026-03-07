$43.810.0950.900.07
Укрзалізниця змінює маршрути низки поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури в трьох областях

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Через пошкодження інфраструктури на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині поїзди курсують із затримками. Для руху задіяно резервні тепловози.

Укрзалізниця змінює маршрути низки поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури в трьох областях

Нічна масована ворожа атака призвела до пошкоджень об'єктів залізничної інфраструктури на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині, що змусило "Укрзалізницю" оперативно коригувати графіки руху. Про це представники залізниці повідомили в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Через зміну маршрутів на західному та центральному напрямках очікуються значні затримки поїздів, актуальну інформацію про які пасажири можуть відстежувати за допомогою сервісу uz-vezemo.

Для підтримки руху на ділянках із відсутнім електропостачанням задіяно тепловозну тягу, що дозволяє продовжувати рух навіть за пошкодженої енергосистеми.

Протягом ночі залізничники спільно з військовими успішно відвели від небезпеки пасажирські склади, які перебували під загрозою прямого влучання понад сотні ворожих цілей. Попри спроби ворога паралізувати логістику країни, залізничне сполучення продовжує функціонувати в штатному режимі з урахуванням необхідних коректив.

У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці07.03.26, 07:01

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Рівненська область
Вінницька область
Житомирська область
Українська залізниця