Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ Богдана

Українська 155-мм колісна САУ "Богдана" виготовлятиметься на території Польщі для потреб польського війська та подальшого експорту на світові ринки. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Спільне підприємство PK MIL SA, створене польською компанією Ponar Wadowice та Краматорським заводом важкого верстатобудування, наразі завершує юридичні формальності для запуску виробничих ліній. Це партнерство відкриває шлях до переозброєння Війська Польського сучасною артилерією на заміну застарілим радянським системам Dana, а також дозволяє обійти обмеження на прямі поставки зброї з України за кордон.

Польська сторона володіє 51% акцій новоствореного підприємства, що забезпечує стабільну фінансову та виробничу базу для реалізації проєкту. Планується, що українська артилерійська частина буде інтегруватися на місцеві шасі, зокрема Jelcz, які є стандартом для польської армії.

Вибір "Богдани" зумовлений її успішним досвідом застосування на полі бою та можливістю швидкого масштабування виробництва, що є критичним для Польщі після невдачі з власною розробкою колісної САУ Kryl.

