6 березня, 15:35 • 24578 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 35831 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 31050 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 53420 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 25367 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23439 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22389 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20446 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20595 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 18019 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 4892 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 10051 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 30250 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26817 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28518 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ Богдана

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Українська 155-мм САУ "Богдана" вироблятиметься в Польщі для потреб польського війська та експорту. Спільне підприємство PK MIL SA завершує юридичні формальності для запуску виробничих ліній.

Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ Богдана

Українська 155-мм колісна САУ "Богдана" виготовлятиметься на території Польщі для потреб польського війська та подальшого експорту на світові ринки. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Спільне підприємство PK MIL SA, створене польською компанією Ponar Wadowice та Краматорським заводом важкого верстатобудування, наразі завершує юридичні формальності для запуску виробничих ліній. Це партнерство відкриває шлях до переозброєння Війська Польського сучасною артилерією на заміну застарілим радянським системам Dana, а також дозволяє обійти обмеження на прямі поставки зброї з України за кордон.

Технологічна співпраця та заміна застарілого парку озброєння

Польська сторона володіє 51% акцій новоствореного підприємства, що забезпечує стабільну фінансову та виробничу базу для реалізації проєкту. Планується, що українська артилерійська частина буде інтегруватися на місцеві шасі, зокрема Jelcz, які є стандартом для польської армії.

Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт20.02.26, 12:00 • 153593 перегляди

Вибір "Богдани" зумовлений її успішним досвідом застосування на полі бою та можливістю швидкого масштабування виробництва, що є критичним для Польщі після невдачі з власною розробкою колісної САУ Kryl.

Виробництво української 155 мм колісної САУ 2С22 "Богдана" збираються розгорнути у Польщі. І пропонуватися вони будуть на озброєння як і Війську Польському, так й потенційним іноземним замовникам

– зазначають профільні аналітики Business Insider.

Експортні перспективи та завантаження українських потужностей

Вихід "Богдани" на польський ринок створює умови для появи першого іноземного оператора української артилерійської системи, що значно підвищить її авторитет у світі.

Оскільки державний бюджет України наразі не може повністю завантажити потужності вітчизняних заводів, замовлення від іноземних партнерів дозволять зберегти та розвинути оборонне виробництво. Попри потенційну конкуренцію з французькими установками CAESAR, українська розробка має перевагу у вартості та перевіреній бойовій ефективності.

Україна має дев'ять сучасних ракетних комплексів ППО IRIS-T: у Міноборони розповіли деталі26.12.25, 12:55 • 3533 перегляди

Степан Гафтко

СвітТехнології
Техніка
Війна в Україні
CAESAR
Україна