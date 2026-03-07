Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ Богдана
Київ • УНН
Українська 155-мм САУ "Богдана" вироблятиметься в Польщі для потреб польського війська та експорту. Спільне підприємство PK MIL SA завершує юридичні формальності для запуску виробничих ліній.
Деталі
Спільне підприємство PK MIL SA, створене польською компанією Ponar Wadowice та Краматорським заводом важкого верстатобудування, наразі завершує юридичні формальності для запуску виробничих ліній. Це партнерство відкриває шлях до переозброєння Війська Польського сучасною артилерією на заміну застарілим радянським системам Dana, а також дозволяє обійти обмеження на прямі поставки зброї з України за кордон.
Технологічна співпраця та заміна застарілого парку озброєння
Польська сторона володіє 51% акцій новоствореного підприємства, що забезпечує стабільну фінансову та виробничу базу для реалізації проєкту. Планується, що українська артилерійська частина буде інтегруватися на місцеві шасі, зокрема Jelcz, які є стандартом для польської армії.
Вибір "Богдани" зумовлений її успішним досвідом застосування на полі бою та можливістю швидкого масштабування виробництва, що є критичним для Польщі після невдачі з власною розробкою колісної САУ Kryl.
Експортні перспективи та завантаження українських потужностей
Вихід "Богдани" на польський ринок створює умови для появи першого іноземного оператора української артилерійської системи, що значно підвищить її авторитет у світі.
Оскільки державний бюджет України наразі не може повністю завантажити потужності вітчизняних заводів, замовлення від іноземних партнерів дозволять зберегти та розвинути оборонне виробництво. Попри потенційну конкуренцію з французькими установками CAESAR, українська розробка має перевагу у вартості та перевіреній бойовій ефективності.
