Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВА

Київ • УНН

Кількість постраждалих у Київському районі зросла до десяти осіб. Рятувальники шукають п'ятьох мешканців під уламками зруйнованої багатоповерхівки.

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВА

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про уточнення даних щодо жертв російського обстрілу житлового кварталу в Київському районі міста. Станом на зараз відомо про десятьох поранених мешканців, які отримали травми різного ступеня важкості та вже перебувають під наглядом медиків. Пошуково-рятувальні роботи на місці прямого влучання балістичної ракети тривають безперервно, оскільки під уламками зруйнованих конструкцій є люди. Про це пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією рятувальних служб, доля п’ятьох мешканців багатоповерхівки залишається невідомою, що змушує екстрені підрозділи працювати в максимально швидкому темпі.

За попередньою інформацією, під завалами будинку перебувають п’ятеро людей. Усі екстрені служби працюють на місці. Пошуково-рятувальна операція триває

– заявив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Більшість із десяти постраждалих отримали осколкові поранення та контузії внаслідок вибухової хвилі.

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару по житловому будинку у Харкові збільшилася до 10 людей

– додав посадовець у своєму зверненні.

росіяни поцілили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Харкові, під завалами можуть бути люди – мер

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харків