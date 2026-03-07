Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВА
Київ • УНН
Кількість постраждалих у Київському районі зросла до десяти осіб. Рятувальники шукають п'ятьох мешканців під уламками зруйнованої багатоповерхівки.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про уточнення даних щодо жертв російського обстрілу житлового кварталу в Київському районі міста. Станом на зараз відомо про десятьох поранених мешканців, які отримали травми різного ступеня важкості та вже перебувають під наглядом медиків. Пошуково-рятувальні роботи на місці прямого влучання балістичної ракети тривають безперервно, оскільки під уламками зруйнованих конструкцій є люди. Про це пише УНН.
Деталі
За попередньою інформацією рятувальних служб, доля п’ятьох мешканців багатоповерхівки залишається невідомою, що змушує екстрені підрозділи працювати в максимально швидкому темпі.
За попередньою інформацією, під завалами будинку перебувають п’ятеро людей. Усі екстрені служби працюють на місці. Пошуково-рятувальна операція триває
Більшість із десяти постраждалих отримали осколкові поранення та контузії внаслідок вибухової хвилі.
