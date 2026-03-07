$43.810.0950.900.07
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 32236 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 40735 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 34650 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 58044 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 26717 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 24541 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 23101 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20864 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20902 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

росіяни поцілили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Харкові, під завалами можуть бути люди – мер

Київ

 • 874 перегляди

Окупанти завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок, є значні руйнування та пожежа. Постраждав 11-річний хлопчик.

росіяни поцілили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Харкові, під завалами можуть бути люди – мер

Окупаційні війська завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова, зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок. Мер міста Ігор Терехов повідомив про значні руйнування та масштабну пожежу на місці прильоту. Про це пише УНН.

Деталі

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, оскільки під завалами зруйнованих конструкцій можуть перебувати цивільні мешканці.

Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди

– повідомив міський голова Ігор Терехов.

Начальник ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атаки на Харків постраждала дитина.

За уточненою інформацією, постраждав 11-річний хлопчик. Медики надають всю необхідну допомогу. Кількість постраждалих в Харкові зросла до 4 осіб.

– написав Сингубов у своєму Телеграм-каналі.

рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною

Степан Гафтко

Війна в Україні