росіяни поцілили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Харкові, під завалами можуть бути люди – мер

Окупаційні війська завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова, зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок. Мер міста Ігор Терехов повідомив про значні руйнування та масштабну пожежу на місці прильоту. Про це пише УНН.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, оскільки під завалами зруйнованих конструкцій можуть перебувати цивільні мешканці.

Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди