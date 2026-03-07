росіяни поцілили балістичною ракетою у багатоповерхівку в Харкові, під завалами можуть бути люди – мер
Київ • УНН
Окупанти завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова. Зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок, є значні руйнування та пожежа. Постраждав 11-річний хлопчик.
Окупаційні війська завдали балістичного удару по житловій забудові Київського району Харкова, зафіксовано пряме влучання у багатоповерховий будинок. Мер міста Ігор Терехов повідомив про значні руйнування та масштабну пожежу на місці прильоту. Про це пише УНН.
Деталі
Рятувальні служби працюють у посиленому режимі, оскільки під завалами зруйнованих конструкцій можуть перебувати цивільні мешканці.
Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть знаходитися люди
Начальник ОВА Олег Синєгубов заявив, що внаслідок атаки на Харків постраждала дитина.
За уточненою інформацією, постраждав 11-річний хлопчик. Медики надають всю необхідну допомогу. Кількість постраждалих в Харкові зросла до 4 осіб.
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною07.03.26, 01:51 • 9196 переглядiв