россияне попали баллистической ракетой в многоэтажку в Харькове, под завалами могут быть люди – мэр

Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом, есть значительные разрушения и пожар. Пострадал 11-летний мальчик.
Оккупационные войска нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова, зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом. Мэр города Игорь Терехов сообщил о значительных разрушениях и масштабном пожаре на месте прилета. Об этом пишет УНН.
Спасательные службы работают в усиленном режиме, поскольку под завалами разрушенных конструкций могут находиться гражданские жители.
Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди
Начальник ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате атаки на Харьков пострадал ребенок.
По уточненной информации, пострадал 11-летний мальчик. Медики оказывают всю необходимую помощь
