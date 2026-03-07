россияне попали баллистической ракетой в многоэтажку в Харькове, под завалами могут быть люди – мэр

Оккупационные войска нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова, зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом. Мэр города Игорь Терехов сообщил о значительных разрушениях и масштабном пожаре на месте прилета. Об этом пишет УНН.

Спасательные службы работают в усиленном режиме, поскольку под завалами разрушенных конструкций могут находиться гражданские жители.

Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди