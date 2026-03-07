россияне попали баллистической ракетой в многоэтажку в Харькове, под завалами могут быть люди – мэр

$43.810.09
23:10 • 3546 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 27788 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 39151 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 33305 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 56180 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 26252 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 24126 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22878 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20736 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20796 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Одному из инкассаторов Ощадбанка, которых вернули из Венгрии, понадобилась медпомощь
В НБУ работают над возвращением "груза" из инкассаторских авто, которые задержала Венгрия
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесе
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фото
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 лет
россияне попали баллистической ракетой в многоэтажку в Харькове, под завалами могут быть люди – мэр

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Оккупанты нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом, есть значительные разрушения и пожар. Пострадал 11-летний мальчик.

россияне попали баллистической ракетой в многоэтажку в Харькове, под завалами могут быть люди – мэр

Оккупационные войска нанесли баллистический удар по жилой застройке Киевского района Харькова, зафиксировано прямое попадание в многоэтажный дом. Мэр города Игорь Терехов сообщил о значительных разрушениях и масштабном пожаре на месте прилета. Об этом пишет УНН.

Детали

Спасательные службы работают в усиленном режиме, поскольку под завалами разрушенных конструкций могут находиться гражданские жители.

Подтверждено прямое попадание баллистикой по многоэтажке в Киевском районе. Значительные разрушения, пожар, под завалами могут находиться люди

– сообщил городской голова Игорь Терехов.

Начальник ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате атаки на Харьков пострадал ребенок.

По уточненной информации, пострадал 11-летний мальчик. Медики оказывают всю необходимую помощь

– написал Сингубов в своем Телеграм-канале.

РФ атакует Киев гиперзвуковыми ракетами Циркон, вероятно, с кассетной боевой частью07.03.26, 01:51 • 2176 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине