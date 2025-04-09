Самоходная гаубица CAESAR

Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.