Самоходная гаубица CAESAR

Немецкий концерн Rheinmetall запустит производство 155-мм артиллерийских снарядов в Литве к середине 2026 года. Инвестиции составят 180 млн евро, будет создано 150 рабочих мест.
Более 2000 военных бригады «Анна Киевская» завершили двухмесячное обучение во Франции. Бригада получила полное оснащение, включая танки AMX 10, САУ Caesar и другую технику.
Португалия подписала соглашение с Францией на приобретение до 36 пушек Caesar до 2034 года для обновления армии. Caesar - это мобильная артиллерийская система, способная выпускать 6 снарядов на расстояние 40 км менее чем за минуту.
Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.
Министр обороны Франции сообщил о подписании контракта на поставку 12 самоходных артиллерийских установок Caesar для Украины. Контракт подписан во время промышленного форума в Киеве, финансирование будет осуществлять Украина.
KNDS открыла дочернее предприятие в Киеве, которое под названием ООО «KNDS Ukraine» будет поддерживать сотрудничество между украинскими государственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью и KNDS.
Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило эксплуатацию в войсках обороны почти 40 видов артиллерийского вооружения, включая ракетные комплексы, гаубицы и минометы, причем с начала 2024 года было одобрено более 10 из них, как иностранного, так и отечественного производства.
Жордан Барделла, президент французской партии "Национальное объединение", выступает за предоставление Украине боеприпасов и оборудования для самообороны, но против отправки оборудования, которое может спровоцировать более широкую войну, или развертывания французских войск в Украине.
Армения планирует приобрести французские самоходные артиллерийские системы CAESAR, укрепляя свои оборонные отношения с Францией.
Франко-немецкий оборонный гигант KNDS подписал соглашения с украинским производителем, предоставив первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов и предусмотрев открытие Центра по техническому обслуживанию пушек Caesar, где запасные части будут печататься на 3D-принтере из металла.
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов-истребителей и механиков на истребителе Mirage 2000-5, а также направит около 20 технических экспертов, чтобы помочь Украине интегрироваться в стандарты Европейского Союза.
Зеленский встретился с представителями французских оборонных компаний, подписав соглашения о создании в Украине Центра обслуживания и ремонта оборудования NDS France/Nexter и использования 3D-печати для изготовления запасных частей.
Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.
Эстония планирует приобрести 18 французских 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar и построить новый корабль для своего флота ориентировочной стоимостью 30-40 миллионов евро.
Украина и Франция завершают работу над соглашением о безопасности, договор обсуждался во время телефонного разговора президентов Зеленского и Макрона.
Зеленский и Макрон обсудили подготовку двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины и поблагодарили Францию за создание артиллерийской коалиции для предоставления Украине артиллерийских систем и боеприпасов.
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Габриэль Атталь во время встречи в Берлине отметили дальнейшую поддержку Украины против российской агрессии.
Украина ожидает получить в следующих пакетах военной помощи авиацию и дальнобойное вооружение с радиусом более 300 километров.
Глава делегации канадской стороны политический директор МИД Канады отметила непоколебимость и готовность Канады стоять бок о бок с Украиной к преодолению российской агрессии.