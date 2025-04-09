Самоходная гаубица CAESAR

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29187 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные завершили обучение во Франции и получили современную технику

Более 2000 военных бригады «Анна Киевская» завершили двухмесячное обучение во Франции. Бригада получила полное оснащение, включая танки AMX 10, САУ Caesar и другую технику.

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Португалия подписала соглашение с Францией о приобретении пушек Caesar до 2034 года

Португалия подписала соглашение с Францией на приобретение до 36 пушек Caesar до 2034 года для обновления армии. Caesar - это мобильная артиллерийская система, способная выпускать 6 снарядов на расстояние 40 км менее чем за минуту.

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Умеров обсудил с министром обороны Франции совместное производство вооружения и боеприпасов

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Обсудили тренировки украинских военных, поставки техники и вооружения, а также производство оружия и боеприпасов.

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Франция передаст Украине 12 пушек CAESAR

Министр обороны Франции сообщил о подписании контракта на поставку 12 самоходных артиллерийских установок Caesar для Украины. Контракт подписан во время промышленного форума в Киеве, финансирование будет осуществлять Украина.

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Концерн KNDS открыл дочернюю компанию в Украине: планируют ремонтировать технику ВСУ и изготовление боеприпасов

KNDS открыла дочернее предприятие в Киеве, которое под названием ООО «KNDS Ukraine» будет поддерживать сотрудничество между украинскими государственными учреждениями, украинской оборонной промышленностью и KNDS.

Война • 1 октября, 13:50 • 16179 просмотра

Реактивные системы, гаубицы, минометы: в Минобороны кодифицировали почти 40 образцов артиллерийского вооружения

Министерство обороны Украины кодифицировало и разрешило эксплуатацию в войсках обороны почти 40 видов артиллерийского вооружения, включая ракетные комплексы, гаубицы и минометы, причем с начала 2024 года было одобрено более 10 из них, как иностранного, так и отечественного производства.

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Глава партии Ле Пен поддержал вооружение Украины, но сказал "нет французским войскам"

Жордан Барделла, президент французской партии "Национальное объединение", выступает за предоставление Украине боеприпасов и оборудования для самообороны, но против отправки оборудования, которое может спровоцировать более широкую войну, или развертывания французских войск в Украине.

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Армения договорилась с Францией о покупке САУ Caesar

Армения планирует приобрести французские самоходные артиллерийские системы CAESAR, укрепляя свои оборонные отношения с Францией.

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Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром

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Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов-истребителей и механиков на истребителе Mirage 2000-5, а также направит около 20 технических экспертов, чтобы помочь Украине интегрироваться в стандарты Европейского Союза.

Война • 8 июня, 01:18 • 105139 просмотра

Оборонные потребности Украины и наращивание производства: Зеленский встретился с представителями французского ОПК

Зеленский встретился с представителями французских оборонных компаний, подписав соглашения о создании в Украине Центра обслуживания и ремонта оборудования NDS France/Nexter и использования 3D-печати для изготовления запасных частей.

Война • 7 июня, 14:55 • 43520 просмотра

Зеленский подписал соглашение о создании в Украине филиала оборонной компании KNDS

Франко-немецкий оружейный концерн KINDS договорился с президентом Украины Зеленским об открытии в Украине дочернего предприятия по производству военной техники, запасных частей и боеприпасов для украинских сил обороны.

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Эстония приобретет 18 САУ Caesar

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Зеленский и Макрон обсудили подготовку соглашения о безопасности между Украиной и Францией

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"Расчет путина не сработает": канцлер ФРГ Шольц на встрече с премьер-министром Франции подчеркнул о поддержке Украины

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