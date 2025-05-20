Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе активов рф
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных российских активов. Также стороны договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на F-16.
Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.
Детали
"Во время встречи с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой обсудили широкий круг вопросов: безопасность, экономическое сотрудничество, европейская интеграция Украины, восстановление нашего государства", - сказал Шмыгаль.
Премьер заявил, что Чехия находится в авангарде санкционной политики против агрессора.
Рассчитываем на дальнейшее усиление санкций, а также перекрытие всех обходных путей избежания санкционных ограничений. Приветствуем принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Также настаиваем на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов
Также Шмыгаль сообщил, что они договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16.
Чехия с партнерами собираются обучать украинских пилотов на F-16 и L-3905.05.25, 15:05 • 8679 просмотров
"Чешская сторона всячески будет способствовать евроинтеграции Украины. Это, в частности, консультативная помощь во время предвступительных переговоров. Договорились с господином Премьер-министром активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении. Эти и другие пункты зафиксированы в нашем совместном заявлении", - рассказал Шмыгаль.
Дополнение
В мае Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел с представителями министерств, Национального банка и Государственной службы финансового мониторинга, во время которой прорабатывались правовые механизмы для конфискации замороженных активов российской федерации.
Франция использует замороженные российские активы для финансирования обслуживания пушек Caesar в Украине – СМИ09.05.25, 20:05 • 10976 просмотров