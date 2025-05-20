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Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе активов рф

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина настаивает на полной конфискации замороженных российских активов. Также стороны договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на F-16.

Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе активов рф

Украина настаивает на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает УНН.

Детали

"Во время встречи с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой обсудили широкий круг вопросов: безопасность, экономическое сотрудничество, европейская интеграция Украины, восстановление нашего государства", - сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что Чехия находится в авангарде санкционной политики против агрессора.

Рассчитываем на дальнейшее усиление санкций, а также перекрытие всех обходных путей избежания санкционных ограничений. Приветствуем принятие 17-го пакета санкций в ЕС. Также настаиваем на полной конфискации обездвиженных на Западе российских активов

- заявил Шмыгаль.

Также Шмыгаль сообщил, что они договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16.

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"Чешская сторона всячески будет способствовать евроинтеграции Украины. Это, в частности, консультативная помощь во время предвступительных переговоров. Договорились с господином Премьер-министром активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении. Эти и другие пункты зафиксированы в нашем совместном заявлении", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

В мае Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел с представителями министерств, Национального банка и Государственной службы финансового мониторинга, во время которой прорабатывались правовые механизмы для конфискации замороженных активов российской федерации.

Франция использует замороженные российские активы для финансирования обслуживания пушек Caesar в Украине – СМИ09.05.25, 20:05 • 10976 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Самоходная гаубица CAESAR
Петр Фиала
Франция
Чешская Республика
Украина
Денис Шмыгаль
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