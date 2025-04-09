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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27513 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рамках чешской инициативы Украине в этом году могут предоставить столько же боеприпасов, как и в прошлом - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.

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Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.

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Чешские чиновники выразили сомнения относительно отправки войск в Украину для миротворческой миссии. Решение будет зависеть от параметров прекращения огня и участия союзников, особенно США.

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Петр Павел заявил, что инициатива Чехии по поставкам Украине боеприпасов будет продолжена

Чешская инициатива обеспечила поставку 1,6 млн артиллерийских снарядов для Украины. Финансирование обеспечено до апреля, а инициатива будет продолжаться и в дальнейшем, сообщил президент Чехии Петр Павел.

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Премьер Чехии Петр Фиала заявил о готовности ЕС к активным переговорам с США по тарифам. Трамп анонсировал скорое введение пошлин на европейскую продукцию из-за торгового дефицита в $300 млрд.

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Президенты Украины и Чехии провели видеоразговор о поставках артиллерийских снарядов и военной подготовки. Обсудили открытие представительства Министерства национального единства в Чехии.

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Новые системы ПВО и поддержка Украины: Зеленский в Брюсселе встретился с премьером Чехии

Президент Украины встретился с премьер-министром Чехии в Брюсселе для обсуждения дальнейшей поддержки. Украине нужно 19 дополнительных систем ПВО для защиты энергетических объектов.

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Обмен разведданными на уровне ЕС нереалистичен - премьер Чехии

Совместная разведывательная служба на уровне ЕС является нереалистичной, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility

Чешская Республика готова присоединиться к европейской инициативе Ukraine Facility и сотрудничать с Украиной в таких важных сферах, как железнодорожный транспорт, энергетика и строительство путем привлечения чешских компаний к конкретным проектам.

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Шмыгаль встретился с премьером Чехии Фиалой: обсудили оборонное сотрудничество и энергетические вызовы

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Праге с чешским коллегой Петром Фиалой, стороны обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию Формулы мира.

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Президент Чехии анонсировал скорую отправку снарядов в Украину

Чешская Республика направит Украине 50 000 боеприпасов в июле и августе, а с сентября до конца года - 80-100 000 боеприпасов ежемесячно в рамках чешской инициативы по поставке полмиллиона боеприпасов в Украину в 2024 году.

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Уже подготовлено: Зеленский анонсировал новое соглашение по безопасности для Украины

Президент Зеленский объявил о новом мощном соглашении по безопасности для Украины, которое будет гарантировать ее безопасность до вступления в НАТО.

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Украина и Чехия договорились о шагах по финализации соглашения по безопасности

Украина и Чехия договорились о дальнейших шагах для завершения подготовки двустороннего соглашения по безопасности, которое лидеры двух стран должны подписать в ближайшее время.

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Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля в Лондоне - Фиала

Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля, о чем заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

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Обсудили снаряды, движение в ЕС и НАТО: Зеленский встретился с премьером Чехии Фиалой

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Шольц призвал ЕС предоставить Германии финансовую поддержку для размещения украинских беженцев

Канцлер Германии Шольц призвал ЕС оказать финансовую поддержку таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев, для финансирования социальной помощи, профессиональной подготовки и языковых курсов для них.

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В Украину прибыла первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, с потенциалом получения 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, по словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы и министра иностранных дел Яна Липавского.

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Чехия может помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen

Чешская Республика может помочь в обучении украинских полетов на самолетах F-16 и Gripen и может предложить странам обучение на этих самолетах, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Война • 9 июня, 07:30 • 93146 просмотра

Украина может получить миллион снарядов в рамках чешской инициативы до конца года - Блинкен в Праге

Ожидается, что Украина получит миллион снарядов до конца года благодаря чешской инициативе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Прагу.

Война • 30 мая, 13:41 • 23854 просмотра

Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ

Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.

Война • 30 мая, 12:23 • 31060 просмотра

Только 4 страны передали Чехии средства на инициативу по закупке боеприпасов для Украины

Лишь несколько стран направили деньги в Чехию на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, несмотря на то, что к инициативе присоединились 18 стран. Прага призвала партнеров выполнить свои финансовые обязательства.

политика • 29 мая, 11:14 • 25428 просмотра

Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы

Ожидается, что Украина получит 500 000 артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чешской Республики по боеприпасам, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Шмыгаля и союзников по ЕС в Праге.

Война • 29 мая, 05:29 • 24328 просмотра

Шмыгаль с лидерами ЕС в Праге обсудил поставки артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, увеличение украинского оборонного производства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.

Война • 29 мая, 01:40 • 67647 просмотра

Шмыгаль и премьер Чехии обсудили реализацию артиллерийской инициативы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, чтобы обсудить реализацию артиллерийской инициативы, усиление давления на Россию через санкции и конфискацию ее замороженных активов.

Война • 28 мая, 16:20 • 76200 просмотра

«Имеет полное право»: президент Чехии поддержал удары Украины западным оружием по территории рф

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал право Украины использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, назвав такую позицию "просто логичной", поскольку Украина защищается от российской агрессии.

Война • 28 мая, 11:19 • 22388 просмотра