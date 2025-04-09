Петр Фиала

Украина с задержкой может получить около 50% снарядов в рамках чешской инициативы из-за низкого качества - СМИ

Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.