Чехия передала Украине последние пригодные к использованию танки Т-72M1 в конце марта – начале апреля. Чешская армия полностью перешла на немецкие Leopard.
Аккаунт премьер-министра Чехии Петра Фиалы в соцсети X взломали, распространив фейки о нападении россиян. Полиция расследует инцидент и выясняет, как злоумышленники обошли защиту.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что чешская инициатива по поставке боеприпасов может обеспечить Украину таким же количеством, как и в прошлом году. Он подчеркнул единство Европы в поддержке Украины.
Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.
Чешские чиновники выразили сомнения относительно отправки войск в Украину для миротворческой миссии. Решение будет зависеть от параметров прекращения огня и участия союзников, особенно США.
Чешская инициатива обеспечила поставку 1,6 млн артиллерийских снарядов для Украины. Финансирование обеспечено до апреля, а инициатива будет продолжаться и в дальнейшем, сообщил президент Чехии Петр Павел.
Премьер Чехии Петр Фиала заявил о готовности ЕС к активным переговорам с США по тарифам. Трамп анонсировал скорое введение пошлин на европейскую продукцию из-за торгового дефицита в $300 млрд.
Президенты Украины и Чехии провели видеоразговор о поставках артиллерийских снарядов и военной подготовки. Обсудили открытие представительства Министерства национального единства в Чехии.
Президент Украины встретился с премьер-министром Чехии в Брюсселе для обсуждения дальнейшей поддержки. Украине нужно 19 дополнительных систем ПВО для защиты энергетических объектов.
Совместная разведывательная служба на уровне ЕС является нереалистичной, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Чехия получит от Германии 14 танков Leopard 2A4 и ремонтно-эвакуационную машину в качестве компенсации за поставки оружия Украине. Первые танки поступят в конце 2024 года, последние - до конца 2026 года.
"Чешская инициатива" уже действует: первые 50 000 снарядов прибыли в Украину, часть из них сейчас используется на линии фронта для уничтожения российских оккупантов.
Украина и Чехия подписали соглашения о строительстве нового патронного завода в Украине и производстве штурмовых винтовок Colt CZ Group чешской компанией в Украине.
Чешская Республика готова присоединиться к европейской инициативе Ukraine Facility и сотрудничать с Украиной в таких важных сферах, как железнодорожный транспорт, энергетика и строительство путем привлечения чешских компаний к конкретным проектам.
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Праге с чешским коллегой Петром Фиалой, стороны обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию Формулы мира.
Чешская Республика направит Украине 50 000 боеприпасов в июле и августе, а с сентября до конца года - 80-100 000 боеприпасов ежемесячно в рамках чешской инициативы по поставке полмиллиона боеприпасов в Украину в 2024 году.
Президент Зеленский объявил о новом мощном соглашении по безопасности для Украины, которое будет гарантировать ее безопасность до вступления в НАТО.
Украина и Чехия договорились о дальнейших шагах для завершения подготовки двустороннего соглашения по безопасности, которое лидеры двух стран должны подписать в ближайшее время.
Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля, о чем заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии Фиалой закупку артиллерийских снарядов для Украины, заявки Украины на членство в ЕС и НАТО, а также подготовку к заключению двустороннего соглашения о безопасности.
Канцлер Германии Шольц призвал ЕС оказать финансовую поддержку таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев, для финансирования социальной помощи, профессиональной подготовки и языковых курсов для них.
Украина получила первую партию артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы, с потенциалом получения 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, по словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы и министра иностранных дел Яна Липавского.
Чешская Республика может помочь в обучении украинских полетов на самолетах F-16 и Gripen и может предложить странам обучение на этих самолетах, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
Ожидается, что Украина получит миллион снарядов до конца года благодаря чешской инициативе, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Прагу.
Чешский производитель оружия Czechoslavak Group, крупнейший поставщик боеприпасов в Центральной Европе, заявил, что из-за проблем с качеством около 50% обещанных Украине снарядов не будут отправлены так быстро, как планировалось, поскольку некоторые компоненты нуждаются в дополнительной обработке или замене.
Лишь несколько стран направили деньги в Чехию на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, несмотря на то, что к инициативе присоединились 18 стран. Прага призвала партнеров выполнить свои финансовые обязательства.
Ожидается, что Украина получит 500 000 артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чешской Республики по боеприпасам, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Шмыгаля и союзников по ЕС в Праге.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с лидерами Чехии, Латвии, Дании, Нидерландов и Польши в Праге, чтобы обсудить ключевые вопросы поддержки борьбы Украины за независимость, включая поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, увеличение украинского оборонного производства и подготовку к Глобальному саммиту мира.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со своим чешским коллегой Петром Фиалой в Праге, чтобы обсудить реализацию артиллерийской инициативы, усиление давления на Россию через санкции и конфискацию ее замороженных активов.
Премьер-министр Чехии Петр Фиала поддержал право Украины использовать западное оружие для нанесения ударов по российской территории, назвав такую позицию "просто логичной", поскольку Украина защищается от российской агрессии.