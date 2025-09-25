$41.410.03
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
новороссийск подвергся атаке воздушных и морских дронов: видео и все детали
Отопительный сезон 2025 года: старт, тарифы и главные вызовы
Украина получила 3,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов по чешской инициативе - президент Чехии

Киев • УНН

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных снарядов в рамках "артиллерийской инициативы". Только в 2025 году доставлено более 1,1 миллиона снарядов, которые Чехия закупает в третьих странах.

Украина получила 3,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов по чешской инициативе - президент Чехии

Украина уже получила около 3,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов в рамках "артиллерийской инициативы", начатой Чехией. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время лекции в Гарвардском университете, пишет УНН.

Подробности

Президент Чехии Петр Павел сообщил, что в рамках "артиллерийской инициативы" Киев получил около 3,5 миллиона крупнокалиберных снарядов. Выступая в Гарварде, он подчеркнул, что эта программа стала одним из ключевых элементов международной поддержки Украины, которая противостоит полномасштабной агрессии россии.

По его словам, только в 2025 году в Украину было доставлено более 1,1 миллиона снарядов. Ранее премьер-министр Чехии Петер Фиала пояснил, что Прага осуществляет закупку боеприпасов не только в пределах Европейского Союза, но и в третьих странах, чтобы максимально быстро обеспечить потребности Вооруженных сил Украины.

Чехия создала координационную группу для защиты от беспилотников - Фиала

Петр Павел также напомнил, что Чехия была среди первых стран, откликнувшихся на призыв о помощи сразу после вторжения рф в феврале 2022 года на территорию Украины. Тогда Прага фактически опустошила свои военные склады, чтобы передать Киеву тяжелое вооружение и другое необходимое оборудование.

Отдельно он подчеркнул, что поддержка со стороны Чехии не ограничивалась только оружием: страна предоставила убежище более 400 тысячам украинских беженцев, активно присоединилась к внедрению санкций против россии и реализует программы помощи на территории Украины.

Напомним

Игнорировать Украину сегодня – значит дать зеленый свет любому будущему агрессору в любой точке мира, – заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления на Генассамблее ООН.

Чехия, выступающая координатором международной инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины, накануне сентябрьских выборов оказалась под критикой оппозиционной партии ANO. Ее глава Андрей Бабиш заявил, что эта программа слишком обременительна для налогоплательщиков и пообещал в случае своего возвращения к власти прекратить ее реализацию.

Как сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов крупного калибра в рамках чешской инициативы.

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Гарвардский университет
Петр Павел
Петр Фиала
Вооруженные силы Украины
Ян Липавский
Европейский Союз
Чешская Республика
Украина