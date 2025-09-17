Чеська ініціатива зі збору снарядів для України під загрозою через критику напередодні виборів

$41.230.05
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
У Британії заарештували чоловіка за запуск дрона над Віндзорським парком напередодні візиту Трампа 16 вересня, 17:02
Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки 16 вересня, 18:06
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні 16 вересня, 18:36
Ексголкіпера "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ 16 вересня, 20:20
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи 22:47
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати 16 вересня, 16:50
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 15:22
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині 16 вересня, 12:55
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 10:07
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 09:19
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma 16 вересня, 14:15
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступ 16 вересня, 12:26
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців 15 вересня, 08:11
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина 15 вересня, 07:06
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км 14 вересня, 09:45
Чеська ініціатива зі збору снарядів для України під загрозою через критику напередодні виборів

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Чеська Республіка, що координує постачання артилерійських снарядів Україні, зіткнулася з критикою від партії ANO, яка вважає програму надто дорогою. Лідер партії обіцяє скасувати її у разі повернення до влади, попри успіхи ініціативи у скороченні переваги РФ у боєприпасах.

Чеська ініціатива зі збору снарядів для України під загрозою через критику напередодні виборів

Чеська Республіка, яка координує міжнародну ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів, зіткнулася з критикою з боку популістської партії ANO. Її лідер Андрій Бабіш заявив, що програма коштує занадто дорого платникам податків і пообіцяв скасувати її у разі повернення до влади. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Виходячи з інформації, яку ми маємо, існує невідповідна норма прибутку, низька якість та сумнівні постачальники. З цих причин ним слід керувати на рівні НАТО

- сказав заступник голови АНО Карел Гавлічек.

Деталі

Чеський уряд під керівництвом прем’єра Петра Фіали захищає ініціативу, підкреслюючи, що зупинка постачань боєприпасів стане "подарунком для путіна" та поставить під загрозу безпеку Європи. Президент Чехії Петр Павел нагадав, що саме завдяки цій програмі вдалося скоротити перевагу росії у боєприпасах із десятикратної до співвідношення 2 до 1.

Минулого року Чехія забезпечила постачання 1,5 млн великих снарядів за підтримки 14 держав-партнерів, а цього року планує довести обсяги до 1,8 млн. Організатори наголошують, що значна частина фінансування надходить від міжнародних донорів, а чеський уряд намагається максимально прозоро звітувати про хід проєкту. Хоча деяка інформація повинна зберігатися від громадськості.

Ми не можемо публічно розкривати тип або ціну боєприпасів, їх призначення або дату доставки. Однак про кожне пожертвування повідомляється щотижня

- наголосив голова Агентства міжурядового оборонного співробітництва Алеш Витечка.

Разом із офіційною державною підтримкою активно працюють і волонтерські ініціативи. Компанія "Подарунок для Путіна" зібрала понад 1 млрд крон (41 млн євро), що дозволило придбати для України артилерію, бронетехніку та навіть гелікоптер Black Hawk.

Експерти зазначають, що історичний досвід окупацій у ХХ столітті формує особливе співчуття чехів до боротьби України за свободу.

Нагадаємо

Як повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, Україна отримала понад мільйон артилерійських снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи. Загальна кількість переданих боєприпасів до кінця року сягне 1,8 млн снарядів.

Німеччина, Польща, Чехія: Зеленський назвав країни, з якими першими застосують норми про множинне громадянство26.08.25, 21:32 • 3969 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
благодійність
Петр Павел
Петр Фіала
НАТО
Ян Ліпавський
Чехія
Європа
Україна