Чеська Республіка, яка координує міжнародну ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів, зіткнулася з критикою з боку популістської партії ANO. Її лідер Андрій Бабіш заявив, що програма коштує занадто дорого платникам податків і пообіцяв скасувати її у разі повернення до влади. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Виходячи з інформації, яку ми маємо, існує невідповідна норма прибутку, низька якість та сумнівні постачальники. З цих причин ним слід керувати на рівні НАТО

Чеський уряд під керівництвом прем’єра Петра Фіали захищає ініціативу, підкреслюючи, що зупинка постачань боєприпасів стане "подарунком для путіна" та поставить під загрозу безпеку Європи. Президент Чехії Петр Павел нагадав, що саме завдяки цій програмі вдалося скоротити перевагу росії у боєприпасах із десятикратної до співвідношення 2 до 1.

Минулого року Чехія забезпечила постачання 1,5 млн великих снарядів за підтримки 14 держав-партнерів, а цього року планує довести обсяги до 1,8 млн. Організатори наголошують, що значна частина фінансування надходить від міжнародних донорів, а чеський уряд намагається максимально прозоро звітувати про хід проєкту. Хоча деяка інформація повинна зберігатися від громадськості.

Ми не можемо публічно розкривати тип або ціну боєприпасів, їх призначення або дату доставки. Однак про кожне пожертвування повідомляється щотижня