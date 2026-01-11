"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію

$42.990.00
50.180.00
ukenru
13:53 • 4744 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11:39 • 9224 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 19557 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 21759 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 29255 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 40128 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 61607 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 42614 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 33905 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 37444 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
91%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дрони вночі атакували російський воронеж, місцева влада заявляє про пошкодженняVideo11 січня, 06:39 • 11644 перегляди
Ізраїль привів армію у бойову готовність через можливе втручання США в Іран11 січня, 07:03 • 18887 перегляди
Трамп оголосив надзвичайний стан для захисту доходів від венесуельської нафти11 січня, 07:11 • 7324 перегляди
Нічна атака рф тимчасово знеструмила Дніпровщину та Запоріжжя, у Києві та трьох областях аварійні відключення - Міненерго11 січня, 08:18 • 14986 перегляди
Виживання без підтримки і без перспектив: у розвідці заявили, що регіони рф охопила фінансова криза12:15 • 11041 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 19563 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 51498 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 99788 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 126348 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 95917 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Прокудін Олександр Сергійович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Херсонська область
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 18580 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 21231 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 76908 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 77742 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 98049 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Серіали

"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію

Київ • УНН

 • 182 перегляди

Конгресмен Тед Ліу закликав американських військових не виконувати наказ Трампа про вторгнення в Гренландію, оскільки це незаконно. Гренландія є частиною Данії, союзника США по НАТО.

"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію
Фото: x.com/tedlieu

Конгресмен-демократ Тед Ліу, ветеран Повітряних сил США, просить американських військових не виконувати наказ Дональда Трампа про вторгнення в Гренландію, якщо вони отримають такий. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Тед Ліу звернувся до Повітряних сил, Військово-морських сил, морських піхотинців та загалом американських Збройних сил, нагадавши, що Гренландія є частиною Данії, тобто союзника США по НАТО.

Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО. Якщо Трамп накаже військовим атакувати Гренландію без схвалення Конгресу, це буде незаконний наказ. Ви не повинні виконувати незаконний наказ. Ви присягали Конституції, а не Трампу

- каже конгресмен.

Нагадаємо

Європейські союзники, включно з Великою Британією, обговорюють розгортання військових сил у Гренландії. Це має захистити Арктику від росії та Китаю та переконати Трампа відмовитися від анексії острова.

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Ґренландія
Корпус морської піхоти США
Повітряні сили США
Військово-морські сили США
Конгрес США
НАТО
Дональд Трамп
Данія
Велика Британія
Китай
Арктика