"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію
Київ • УНН
Конгресмен Тед Ліу закликав американських військових не виконувати наказ Трампа про вторгнення в Гренландію, оскільки це незаконно. Гренландія є частиною Данії, союзника США по НАТО.
Конгресмен-демократ Тед Ліу, ветеран Повітряних сил США, просить американських військових не виконувати наказ Дональда Трампа про вторгнення в Гренландію, якщо вони отримають такий. Про це він написав у соцмережі "Х", передає УНН.
Деталі
Тед Ліу звернувся до Повітряних сил, Військово-морських сил, морських піхотинців та загалом американських Збройних сил, нагадавши, що Гренландія є частиною Данії, тобто союзника США по НАТО.
Гренландія є частиною Данії, союзника НАТО. Якщо Трамп накаже військовим атакувати Гренландію без схвалення Конгресу, це буде незаконний наказ. Ви не повинні виконувати незаконний наказ. Ви присягали Конституції, а не Трампу
Нагадаємо
Європейські союзники, включно з Великою Британією, обговорюють розгортання військових сил у Гренландії. Це має захистити Арктику від росії та Китаю та переконати Трампа відмовитися від анексії острова.