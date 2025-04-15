Морська піхота США

Гарріс відповіла на слова Трампа щодо її IQ та запропонувала йому тест

Віцепрезидент США Камала Гарріс запропонувала Дональду Трампу пройти когнітивний тест у відповідь на його коментарі про її IQ. Вона також вказала на критику Трампа від його колишніх співробітників як доказ його непридатності до президентства.