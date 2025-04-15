Морська піхота США

Добірка культових фільмів про шпигунів та таємних агентів, від класичного "Шпигун, вийди геть!" до захоплюючого "Kingsman: Таємна
служба". Неймовірні історії про розвідку, зради та секретні операції від найкращих режисерів світу.
Дональд і Меланія Трамп відвідали три інавгураційні бали за один вечір. На заходах були присутні члени родини Трампа, політики та
знаменитості, включаючи Кейтлін Дженнер та Майка Тайсона.
Джо Байден і Камала Гарріс офіційно склали свої повноваження після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Після
незручного рукостискання з чоловіком Гарріс, Байден покинув Капітолійський пагорб на вертольоті морської піхоти.
Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме
присягу, парад та виступи відомих виконавців.
Дональд Трамп планує звільнити всіх трансгендерних військовослужбовців армії США після повернення до Білого дому. За оцінками, це
може торкнутися близько 15 000 діючих військових.
41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув 27 жовтня на кордоні з брянською областю. Ветеран з
20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні цього року.
Віцепрезидент США Камала Гарріс запропонувала Дональду Трампу пройти когнітивний тест у відповідь на його коментарі про її IQ. Вона також вказала на критику Трампа від його колишніх співробітників як доказ його непридатності до президентства.
Тисячі американських і філіппінських військових розпочали щорічні навчання Kamandag на півночі та заході Філіппін. Це відбувається
після китайських маневрів біля Тайваню та зіткнення суден Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі.
Передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та додаткові заходи безпеки через загрози з боку Ірану. Секретна служба
заявляє, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".
Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс
виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.