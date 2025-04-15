Морська піхота США

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18856 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 132025 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124592 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126024 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124679 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127555 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191556 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76732 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163981 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115310 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15063 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37429 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47659 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 132032 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191557 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 612 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9458 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12194 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108080 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109757 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Морська піхота США

Морські сухопутні війська - вид збройних сил США
Новини по темi

П’ять культових фільмів про шпигунство: що подивитися у вихідні

Добірка культових фільмів про шпигунів та таємних агентів, від класичного "Шпигун, вийди геть!" до захоплюючого "Kingsman: Таємна служба". Неймовірні історії про розвідку, зради та секретні операції від найкращих режисерів світу.

Суспільство • 24 січня, 19:06 • 180376 перегляди

Трамп відсвяткував інавгурацію на трьох балах з танцями та зірковими гостями

Дональд і Меланія Трамп відвідали три інавгураційні бали за один вечір. На заходах були присутні члени родини Трампа, політики та знаменитості, включаючи Кейтлін Дженнер та Майка Тайсона.

Новини Світу • 21 січня, 09:57 • 158600 перегляди

Як цивільні особи: Байден і Гарріс покинули Капітолійський пагорб

Джо Байден і Камала Гарріс офіційно склали свої повноваження після інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Після незручного рукостискання з чоловіком Гарріс, Байден покинув Капітолійський пагорб на вертольоті морської піхоти.

Політика • 20 січня, 18:35 • 94262 перегляди

Розклад інавгурації Трампа: що чекає на американців 20 січня

Об'єднаний комітет Конгресу оприлюднив детальний графік інавгурації Дональда Трампа 20 січня 2025 року. Церемонія включатиме присягу, парад та виступи відомих виконавців.

Новини Світу • 20 січня, 08:58 • 37803 перегляди

Трамп планує звільнити всіх трансгендерних людей з армії - The Times

Дональд Трамп планує звільнити всіх трансгендерних військовослужбовців армії США після повернення до Білого дому. За оцінками, це може торкнутися близько 15 000 діючих військових.

Новини Світу • 25 листопада, 08:41 • 13587 перегляди

Американський морпіх-доброволець ЗСУ загинув під час спроби прориву російського кордону

41-річний відставний сержант морської піхоти США Корі Навроцький загинув 27 жовтня на кордоні з брянською областю. Ветеран з 20-річним досвідом служби приєднався до українських сил у вересні цього року.

Війна • 4 листопада, 18:54 • 32418 перегляди

Гарріс відповіла на слова Трампа щодо її IQ та запропонувала йому тест

Віцепрезидент США Камала Гарріс запропонувала Дональду Трампу пройти когнітивний тест у відповідь на його коментарі про її IQ. Вона також вказала на критику Трампа від його колишніх співробітників як доказ його непридатності до президентства.

Новини Світу • 28 жовтня, 14:38 • 15449 перегляди

США і Філіппіни розпочали військові навчання після маневрів Китаю навколо Тайваню

Тисячі американських і філіппінських військових розпочали щорічні навчання Kamandag на півночі та заході Філіппін. Це відбувається після китайських маневрів біля Тайваню та зіткнення суден Китаю і Філіппін у Південно-Китайському морі.

Новини Світу • 15 жовтня, 11:27 • 10921 перегляди

Запити надзвичайні та безпрецедентні: передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та посилений захист

Передвиборчий штаб Трампа запросив військові літаки та додаткові заходи безпеки через загрози з боку Ірану. Секретна служба заявляє, що Трамп отримує "найвищий рівень захисту".

Новини Світу • 11 жовтня, 18:48 • 22711 перегляди

Джей Ді Венс офіційно став кандидатом у віце-президенти США від Трампа

Сенатор від Огайо Джей Ді Венс прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Республіканської партії. 39-річний Венс виступив на з'їзді партії, розповівши про свій шлях та бачення майбутнього країни.

Новини Світу • 18 липня, 08:44 • 16790 перегляди