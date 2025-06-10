Пентагон перекидає 700 морпіхів у Лос-Анджелес через протести

До міста тимчасово перекинуть батальйон морської піхоти, поки прибудуть додаткові сили Нацгвардії. Трамп не застосовуватиме закон про повстання, який дозволив би військовим брати участь у правоохоронній діяльності.

Пентагон перекине близько 700 морських піхотинців до Лос-Анджелеса. Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного американського чиновника, інформує УНН. Деталі За його словами, розгортання повного батальйону морпіхів є тимчасовим заходом, поки до міста прибудуть додаткові війська Національної гвардії. Наразі адміністрація Трампа не застосовуватиме Закон про повстання, який дозволив би військам брати безпосередню участь у цивільній правоохоронній діяльності - цитує видання співрозмовника. ЗМІ додає, що батальйон морпіхів належить до центру повітряних наземних бойових дій Корпусу морської піхоти США в 29 Palms, який дислокується у пустелі приблизно в 140 милях (приблизно 225 км) на схід від Лос-Анджелеса. Довідково У США як для морських піхотинців, так і для бійців Нацгвардії заборонена участь у правоохоронній діяльності, зокрема арештах. Ця заборона буде знята, якщо президент Дональд Трамп не задіє Закон про повстання (Insurrection Act), який дозволяє главі держави застосувати військо для припинення заколоту або збройного опору федеральній владі. Нагадаємо Напередодні президент США Дональд Трамп наказав направити щонайменше 2000 бійців Національної гвардії до округу Лос-Анджелес для допомоги імміграційним агентам, які зіткнулися з демонстрантами, що протестували проти рейдів на робочих місцях. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав цей крок незаконним. За його словами, він планує подати до суду на адміністрацію через розгортання, додавши, що Трамп "створив умови" для протестів. Протести у США: Трамп пояснив, чому ввів Нацгвардію