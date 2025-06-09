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Губернатор Каліфорнії назвав незаконним розгортання Нацгвардії Трампом в Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 858 перегляди

У Лос-Анджелесі розгорнули війська Нацгвардії для придушення протестів проти імміграційних заходів Трампа. Губернатор Ньюсом назвав це незаконним та звинуватив Трампа у створенні кризи.

Губернатор Каліфорнії назвав незаконним розгортання Нацгвардії Трампом в Лос-Анджелесі

Війська Національної гвардії Каліфорнії були розгорнуті на вулицях Лос-Анджелеса в неділю, щоб допомогти придушити протести, які тривають третій день, проти імміграційних заходів президента США Дональда Трампа, крок, який губернатор штату-демократ Гевін Ньюсом назвав незаконним, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція проводила нові арешти після принаймні 10 арештів у неділю та 29 арештів попередньої ночі, повідомили поліцейські Лос-Анджелеса на брифінгу.

Війська Національної гвардії охороняли будівлі федерального уряду, коли поліція та протестувальники зіткнулися в окремих демонстраціях через федеральні імміграційні рейди в Лос-Анджелесі.

Поліція Лос-Анджелеса оголосила кілька мітингів "незаконними зборами", звинувативши деяких протестувальників у киданні бетонних снарядів, пляшок та інших предметів у поліцію.

На відеозаписах видно, як кілька безпілотних автомобілів Waymo компанії Alphabet підпалили на вулиці в центрі міста в неділю ввечері.

Офіцери поліції Лос-Анджелеса на конях намагалися контролювати натовп.

Демонстранти вигукували "Ганьба вам!" до поліції, а дехто, здається, кидав предмети, показало відео. Одна група заблокувала головну магістраль у центрі міста.

Групи протестувальників, багато з яких несли мексиканські прапори та плакати, що засуджують імміграційну владу США, зібралися в місцях навколо міста.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що попросив адміністрацію Трампа відкликати свій наказ про розміщення 2000 військовослужбовців Національної гвардії в окрузі Лос-Анджелес, назвавши його незаконним.

В інтерв’ю MSNBC Ньюсом сказав, що планує подати до суду на адміністрацію через розгортання, додавши, що Трамп "створив умови" для протестів.

Ньюсом звинуватив Трампа у спробі створити кризу та порушенні суверенітету штату Каліфорнія. "Це дії диктатора, а не президента", - написав він у дописі в X.

Водночас місцевий начальник поліції Джим Макдоннелл заявив на брифінгу для ЗМІ в неділю ввечері, що протести виходять з-під контролю.

Відповідаючи на запитання, чи потрібна Національна гвардія, Макдоннелл відповів, що поліція не "піде на це прямо зараз", але додав: "Дивлячись на насильство сьогодні ввечері, я думаю, що ми повинні зробити переоцінку".

У пості в соцмережі Трамп закликав Макдоннелла зробити це.

"Він повинен, прямо зараз!!!" – додав Трамп. "Не дайте цим головорізам уникнути відповідальності. Зробіть Америку знову великою!!!"

Білий дім заперечив характеристику Ньюсома, зазначивши в заяві: "Усі бачили хаос, насильство та беззаконня".

Раніше близько десятка Національної гвардії разом із співробітниками Міністерства внутрішньої безпеки відтіснили групу демонстрантів біля федеральної будівлі в центрі Лос-Анджелеса, показало відео.

Північне командування США повідомило, що 300 бійців Національної гвардії Каліфорнії були розгорнуті в трьох точках в районі Лос-Анджелеса. Їхня місія обмежувалася захистом федерального персоналу та власності.

У недільній публікації в соціальних мережах Трамп назвав демонстрантів "жорстокими, повстанськими натовпами" і сказав, що він наказує офіцерам свого кабінету "вжити всіх необхідних заходів", щоб зупинити те, що він назвав "заворушеннями".

Виступаючи перед журналістами в Нью-Джерсі, він погрожував насильством проти демонстрантів, які плюють на поліцію чи війська Національної гвардії, кажучи: "Вони плюють, ми б’ємо".

Конкретних інцидентів він не назвав.

"Якщо ми побачимо небезпеку для нашої країни та наших громадян, це буде дуже, дуже сильно з точки зору закону та порядку", - сказав Трамп.

Міністр оборони США Піт Гегсет попередив, що Пентагон готовий мобілізувати війська, "якщо насильство продовжиться" в Лос-Анджелесі, заявивши, що морські піхотинці в сусідньому Кемп-Пендлтоні перебувають у "високій готовності". Північне командування ЗС США заявило, що близько 500 морських піхотинців готові до розгортання за наказом.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс звинуватила адміністрацію Трампа у розпалюванні напруженості шляхом відправлення Національної гвардії, але також засудила протестувальників, які стали агресивними.

Протести в Лос-Анджелесі через імміграційні рейди: Трамп направив бійців Нацгвардії08.06.25, 10:09 • 19508 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
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