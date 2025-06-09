Губернатор Калифорнии назвал незаконным развертывание Нацгвардии Трампом в Лос-Анджелесе

Войска Национальной гвардии Калифорнии были развернуты на улицах Лос-Анджелеса в воскресенье, чтобы помочь подавить протесты, которые продолжаются третий день, против иммиграционных мер президента США Дональда Трампа, шаг, который губернатор штата-демократ Гэвин Ньюсом назвал незаконным, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Полиция проводила новые аресты после по крайней мере 10 арестов в воскресенье и 29 арестов предыдущей ночью, сообщили полицейские Лос-Анджелеса на брифинге.

Войска Национальной гвардии охраняли здания федерального правительства, когда полиция и протестующие столкнулись в отдельных демонстрациях из-за федеральных иммиграционных рейдов в Лос-Анджелесе.

Полиция Лос-Анджелеса объявила несколько митингов "незаконными собраниями", обвинив некоторых протестующих в бросании бетонных снарядов, бутылок и других предметов в полицию.

На видеозаписях видно, как несколько беспилотных автомобилей Waymo компании Alphabet подожгли на улице в центре города в воскресенье вечером.

Офицеры полиции Лос-Анджелеса на лошадях пытались контролировать толпу.

Демонстранты выкрикивали "Позор вам!" полиции, а некоторые, кажется, бросали предметы, показало видео. Одна группа заблокировала главную магистраль в центре города.

Группы протестующих, многие из которых несли мексиканские флаги и плакаты, осуждающие иммиграционные власти США, собрались в местах вокруг города.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что попросил администрацию Трампа отозвать свой приказ о размещении 2000 военнослужащих Национальной гвардии в округе Лос-Анджелес, назвав его незаконным.

В интервью MSNBC Ньюсом сказал, что планирует подать в суд на администрацию из-за развертывания, добавив, что Трамп "создал условия" для протестов.

Ньюсом обвинил Трампа в попытке создать кризис и нарушении суверенитета штата Калифорния. "Это действия диктатора, а не президента", - написал он в сообщении в X.

В то же время местный начальник полиции Джим Макдоннелл заявил на брифинге для СМИ в воскресенье вечером, что протесты выходят из-под контроля.

Отвечая на вопрос, нужна ли Национальная гвардия, Макдоннелл ответил, что полиция не "пойдет на это прямо сейчас", но добавил: "Глядя на насилие сегодня вечером, я думаю, что мы должны сделать переоценку".

В посте в соцсети Трамп призвал Макдоннелла сделать это.

"Он должен, прямо сейчас!!!" – добавил Трамп. "Не дайте этим головорезам избежать ответственности. Сделайте Америку снова великой!!!"

Белый дом опроверг характеристику Ньюсома, отметив в заявлении: "Все видели хаос, насилие и беззаконие".

Ранее около десятка Национальной гвардии вместе с сотрудниками Министерства внутренней безопасности оттеснили группу демонстрантов возле федерального здания в центре Лос-Анджелеса, показало видео.

Северное командование США сообщило, что 300 бойцов Национальной гвардии Калифорнии были развернуты в трех точках в районе Лос-Анджелеса. Их миссия ограничивалась защитой федерального персонала и собственности.

В воскресной публикации в социальных сетях Трамп назвал демонстрантов "жестокими, повстанческими толпами" и сказал, что он приказывает офицерам своего кабинета "принять все необходимые меры", чтобы остановить то, что он назвал "беспорядками".

Выступая перед журналистами в Нью-Джерси, он угрожал насилием против демонстрантов, которые плюют на полицию или войска Национальной гвардии, говоря: "Они плюют, мы бьем".

Конкретных инцидентов он не назвал.

"Если мы увидим опасность для нашей страны и наших граждан, это будет очень, очень сильно с точки зрения закона и порядка", - сказал Трамп.

Министр обороны США Пит Гегсет предупредил, что Пентагон готов мобилизовать войска, "если насилие продолжится" в Лос-Анджелесе, заявив, что морские пехотинцы в соседнем Кэмп-Пендлтоне находятся в "высокой готовности". Северное командование ВС США заявило, что около 500 морских пехотинцев готовы к развертыванию по приказу.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс обвинила администрацию Трампа в разжигании напряженности путем отправки Национальной гвардии, но также осудила протестующих, которые стали агрессивными.

Протесты в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных рейдов: Трамп направил бойцов Нацгвардии