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Протесты в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных рейдов: Трамп направил бойцов Нацгвардии

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Дональд Трамп приказал направить 2000 бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес из-за протестов против иммиграционных рейдов. Губернатор Калифорнии назвал это провокацией, которая усилит напряжение.

Протесты в Лос-Анджелесе из-за иммиграционных рейдов: Трамп направил бойцов Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

В субботу президент Трамп приказал направить не менее 2000 бойцов Национальной гвардии в округ Лос-Анджелес для помощи иммиграционным агентам, столкнувшимся с демонстрантами, протестовавшими против рейдов на рабочих местах, заявив, что любой протест или акт насилия, препятствующий работе чиновников, будет считаться "формой восстания

- говорится в сообщении.

Как отмечает The New York Times, приказ Трампа стал чрезвычайной эскалацией, которая ставит Лос-Анджелес прямо в центр напряженности из-за иммиграционных репрессий его администрации.

AP сообщает, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал приказ Трампа и назвал его "намеренно провокационной акцией, которая лишь усилит напряженность". Позже он сказал, что федеральное правительство хочет зрелища, и призвал людей не устраивать их, прибегая к насилию.

Министр обороны Пит Хегсет угрожал развернуть американские войска, демонстрируя агрессивный подход администрации.  

Администрация Трампа планирует создать Офис реэмиграции для депортации мигрантов30.05.25, 09:56 • 2708 просмотров

Приказ Трампа прозвучал после столкновений в Парамаунте и соседнем Комптоне, где был подожжен автомобиль. Протесты в Парамаунте продолжались до вечера, несколько сотен демонстрантов собрались возле магазина пончиков, а власти держали колючую проволоку, чтобы сдержать толпу.

Как начались протесты 

The Washington Post сообщал, что в Лос-Анджелесе вечером 6 июня прошли протесты из-за масштабных рейдов службы иммиграции ICE.

Директор Коалиции за гуманные права иммигрантов Анжелика Салас, заявила на пресс-конференции в пятницу, что по всему городу было проведено семь рейдов, в том числе в двух магазинах Home Depot, магазине пончиков и оптовом продавце одежды.

Она сказала, что ее организация подтвердила, что во время этих операций было задержано более 45 человек, которые она назвала "случайными обысками", которые, похоже, проводились без ордера.

Политика Трампа в отношении мигрантов 

В январе администрация Трампа аннулировала разрешения на въезд в США для 10 000 беженцев, включая 1600 афганцев.

Среди пострадавших - помощники американских военных и родственники действующих военнослужащих США.

Кроме того, в США уже предупредили иммигрантов, что родители детей, рожденных в Соединенных Штатах, не имеют "иммунитета" от депортации.

В конце мая Верховный суд США разрешил администрации Трампа прекратить действие программы CHNV, которая защищала более 500 тысяч мигрантов. Это решение ставит под угрозу депортацию для выходцев из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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