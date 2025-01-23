Трамп скасував в'їзд в США біженцям, для яких раніше було схвалено дозвіл на проживання

Адміністрація Трампа скасувала в'їзд біженців, які вже отримали дозвіл на в'їзд до США від адміністрації Байдена. Серед тих, кого це торкнулося, - понад 1600 афганців, які отримали дозвіл після виведення американських військ з Афганістану в 2021 році.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Адміністрацією Трампа скасовано дозвіл на в'їзд до Сполучених Штатів для біженців, які раніше отримали його та мали строк кінцевого терміну на наступному тижні. Таким чином близько 10 000 біженців у різних частинах світу опинилися в скрутному становищі. Серед них - понад 1600 афганців, які допомагали американським військовим, а також родичі військовослужбовців США, які перебувають на дійсній службі.

Тисячі біженців, які втекли від війни та переслідувань і пройшли багаторічний процес перевірки, щоб почати нове життя в Америці, зараз застрягли в різних місцях по всьому світу.

У понеділок Трамп підписав указ, у якому визнав програму приймання біженців у США "шкідливою для інтересів" країни і наказав призупинити її з 27 січня. Однак терміни, схоже, було перенесено, хоча незрозуміло, що стало причиною такої зміни.

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