Трамп розкрив перші кроки після інавгурації: від депортацій до TikTok

Новообраний президент США Дональд Трамп розповів, що планує підписати "рекордну" кількість указів після вступу на посаду. Він також зазначив, що масові депортації та поїздка до Лос-Анджелеса для оцінки збитків від лісових пожеж стануть ключовими пунктами порядку денного в перший тиждень його президентства. Пише УНН з посиланням на NBS News.

Трамп заявив, що масова депортація нелегальних іммігрантів стане одним із його головних пріоритетів. Він не уточнив дати чи місця початку цих заходів, але зазначив, що вони розпочнуться найближчим часом.

Це почнеться дуже рано, дуже швидко. Я не можу сказати, в яких містах, тому що ситуація змінюється. І я не думаю, що ми хочемо говорити, в якому місті. Ви побачите це на власні очі. Ми повинні вигнати злочинців з нашої країни. І я думаю, що ви з цим погодитеся. Я не знаю, як можна з цим не погодитися - сказав він.

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Трамп заявив, що ще не визначився із точною кількістю указів, які підпише після вступу на посаду, але очікує, що вона буде "рекордною". На запитання, чи буде їх більше 100, він відповів: "Ну, принаймні, в цьому діапазоні".

"У нас є рекордна кількість документів, які я підпишу одразу після інавгураційної промови", – підкреслив Трамп.

Щодо TikTok, то заборона на популярний відеододаток набуде чинності в неділю після того, як Верховний суд схвалив двопартійний закон, який вимагає від материнської компанії ByteDance, що базується в Пекіні, продати додаток покупцеві, який не пов’язаний із Китаєм.

Адміністрація президента Джо Байдена заявила, що не буде впроваджувати цю заборону, залишивши її реалізацію на розсуд Дональда Трампа, який наступного дня вступить на посаду.

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У коментарі NBC News Трамп зазначив, що розглядає можливість відтермінування заборони на 90 днів.

Я думаю, що це, безумовно, варіант, який ми розглянемо. 90-денне продовження - це те, що, швидше за все, буде зроблено, тому що це доречно. Ви знаєте, це доречно. Ми повинні уважно на це подивитися. Це дуже велика ситуація. Якщо я вирішу це зробити, я, ймовірно, оголошу про це в понеділок - сказав він.

Також Трамп заявив, що планує відвідати Лос-Анджелес наступного тижня, щоб оцінити наслідки лісових пожеж. Він зазначив, що його команда аналізуватиме ситуацію з різних "точок зору" та додав, що будуть розглянуті заходи щодо перенаправлення води з півночі до нижніх районів Каліфорнії.

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За його словами, поїздка "ймовірно" відбудеться наприкінці тижня.

"Я збирався поїхати, власне, ще вчора, але подумав, що буде краще, якщо я поїду як президент. Я думаю, що це буде більш доречно", - додав він.

Він сказав, що ще не говорив з губернатором Каліфорнії Гевіном Ньюсомом.

У суботу ізраїльський уряд затвердив угоду про припинення вогню та обмін заручниками. За умовами угоди, 33 ізраїльських заручники, які утримуються в Газі, будуть звільнені в обмін на 1904 палестинських ув’язнених і затриманих.

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На запитання NBC News про впевненість у виконанні угоди, Трамп відповів: "Ну, ми дізнаємося це дуже скоро, і краще, щоб так і сталося".

Він також розповів, що сказав прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу: "Просто продовжуйте робити те, що ви повинні робити. Ви повинні - це повинно закінчитися. Ми хочемо, щоб це закінчилося, але продовжуйте робити те, що має бути зроблено

Трамп заявив, що планує зустрітися з Нетаньягу "досить скоро", але не розкрив жодних подробиць щодо цієї зустрічі.

Він також зазначив, що його адміністрація контролюватиме дотримання режиму припинення вогню, підкресливши, що цим займатиметься "ефективний уряд".

Новообраний президент наголосив, що США повинна негайно завоювати повагу світу та буде працювати над цим:

"Повага. Сполучені Штати повинні знову завоювати повагу, і завоювати її потрібно швидко. Повага - це головне слово, яке я використовую", - сказав він. "Якщо вони нас поважатимуть, це триватиме. Якщо вони нас не поважатимуть, то вибухне справжнє пекло".

Нагадаємо

Перед інавгурацією Дональда Трампа у Вашингтоні розгорнули снайперів, встановили детектори вибухівки та радіації, а безпеку забезпечують тисячі військових і поліцейських. Центр міста перекрито, а кожен гість проходить жорсткі перевірки.

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