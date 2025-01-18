Адміністрація Трампа готує масштабну депортацію нелегалів у Чикаго - WSJ
Київ • УНН
У Чикаго планують провести тижневу операцію з депортації нелегальних іммігрантів, які скоїли дрібні правопорушення. До операції залучать до 200 правоохоронців.
Наступного вівторка адміністрація новобраного президента США Дональда Трампа планує розпочати масштабну операцію з депортації в Чикаго. Про це повідомляє Wall Street Journal, передає УНН.
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Очікується, що рейди триватимуть близько тижня. До участі у заходах планують залучити від 100 до 200 співробітників правоохоронних органів. Основною метою рейдів є депортація нелегальних іммігрантів, які скоїли незначні правопорушення.
План також має політичний підтекст – адміністрація прагне посилити тиск на міста, що неохоче співпрацюють із федеральними імміграційними службами.
Нагадаємо
Під час перших президентських дебатів в Атланті Байден і Трамп зіткнулися з питаннями економіки, інфляції, імміграції та стану економіки США до і під час пандемії COVID-19. На тих дебатах у штаб-квартирі CNN звинуватив Байдена в неконтрольованій імміграції, яка руйнує економіку країни.
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