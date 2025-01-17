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Вперше за 40 років: Трамп переніс інавгурацію до Капітолію через холодну погоду

Київ • УНН

 • 44776 перегляди

Дональд Трамп розпорядився перенести основні заходи інавгурації в приміщення Конгресу США через прогноз екстремально холодної погоди. Рішення стосується промови та церемоній 20 січня, але не вплине на інші заплановані події.

Новообраний президент США Дональд Трамп розпорядився перенести основні заходи в день його інавгурації в понеділок, 20 січня, у приміщення будівлі Конгресу США - через прогноз із рекордно низькою температурою в Вашингтоні. Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, передає УНН.

Я розпорядився, щоб виголошення інавгураційної промови, разом із молитвою та іншими промовами, проводилося у ротонді Капітолію Сполучених Штатів, як це було організовано Рональдом Рейганом у 1985 році, також через дуже холодну погоду 

- написав Трамп.

Він зазначив, що прогноз погоди у Вашингтоні з фактором холодного вітру може привести до серйозних рекордно низьких температур.

"Я не хочу бачити людей постраждалими чи пораненими будь-яким чином. Це небезпечні умови для десятків тисяч співробітників правоохоронних органів, служб швидкого реагування, поліцейських K9 і навіть коней, а також сотень тисяч прихильників, які будуть на вулиці протягом багатьох годин 20 числа", - додав Трамп.

За його словами, усі інші події залишаться без змін, включно з Мітингом перемоги на стадіоні Capital One Arena у неділю о 15:00.

Нагадаємо

TikTok витратить 50 000 доларів на вечірку з нагоди інавгурації на честь інфлюенсерів, які допомогли Дональду Трампу поширити його передвиборче послання, за словами організатора вечірки, і вона запланована на неділю, крайній термін, коли компанія може відокремитися від свого китайського власника, або її заборонять у США.

Павло Башинський

Павло Башинський

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