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TikTok проспонсорує вечірку з нагоди інавгурації Трампа - Politico

TikTok проспонсорує вечірку з нагоди інавгурації Трампа - Politico

Київ • УНН

 • 26564 перегляди

TikTok організовує вечірку Power 30 Awards для інфлюенсерів, які підтримували Трампа під час виборів. Захід відбудеться в останній день терміну, коли компанія має відокремитися від китайського власника.

TikTok витратить 50 000 доларів на вечірку з нагоди інавгурації на честь інфлюенсерів, які допомогли Дональду Трампу поширити його передвиборче послання, за словами організатора вечірки, і вона запланована на неділю, крайній термін, коли компанія може відокремитися від свого китайського власника, або її заборонять у США, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Очікується, що генеральний директор Шоу Цзи Чу відвідає її.

Байден не вводитиме заборону на TikTok, залишаючи долю додатку Трампу - AP17.01.25, 12:21 • 26988 переглядiв

Також, на знак тісних зв'язків Трампа з компанією, як вказано, генеральний директор Шоу Цзи Чу відвідає інавгурацію Трампа.

Вечірка, офіційно названа Power 30 Awards, пройде в ресторані Sax Restaurant and Lounge у центрі Вашингтона, сказав Сі Джей Пірсон, організатор заходу та співголова Молодіжної консультативної ради Республіканського національного комітету. На ній також будуть присутні радник кампанії Трампа Алекс Брузевіц, який виступить із основною доповіддю; консервативні інфлюенсери, такі як Брайс Голл та Роган О'Гендлі ("DC Draino"); та виступить Waka Flocka Flame.

Хоча TikTok є головним спонсором недільного заходу, спонсорські пакети варіюються від 10 000 до 50 000 доларів США, іншими спонсорами є Kalshi, яка нещодавно призначила Дональда Трампа-молодшого своїм стратегічним радником, і Американська коаліція з охорони природи.

Вечірка відбудеться в той час, коли обраний президент США заприсягся "врятувати" TikTok після того, як Конгрес у квітні проголосував за його примусовий продаж, а вашингтонські політики намагаються впоратися з можливими наслідками. TikTok також оскаржує закон у Верховному суді.

Новий прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила Politico: "Президент Трамп неодноразово висловлював своє бажання врятувати Tik Tok, і немає кращого організатора угод, ніж Дональд Трамп".

Доповнення

TikTok входить до технологічних компаній, з новим впливом, які спонсорують або влаштовують вечірки для нової адміністрації Трампа.

Девід Сакс, призначений Трампом цар штучного інтелекту та криптовалют, у п'ятницю проведе урочистий бал Crypto, щоб відзначити очікуване регулювання криптовалюти при другій адміністрації Трампа.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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