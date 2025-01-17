Байден не вводитиме заборону на TikTok, залишаючи долю додатку Трампу - AP

Президент США Джо Байден не запроваджуватиме заборону на додаток соціальної мережі TikTok, яка має набути чинності за день до його звільнення з посади в понеділок, залишивши його долю в руках обраного президента Дональда Трампа, з посиланням на чиновника США у четвер повідомляє AP, пише УНН.

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Торік Конгрес у законі, підписаному Байденом, зажадав, щоб материнська компанія TikTok у Китаї ByteDance продала компанію до 19 січня, за день до інавгурації нового президента. Чиновник сказав, що адміністрація, що йде, залишає імплементацію закону - і потенційне виконання заборони - Трампу.

Трамп, який колись закликав заборонити додаток, з того часу пообіцяв зберегти його доступним у США, хоча його перехідна команда не повідомила, як вони мають намір цього досягти.

Генеральний директор TikTok планує відвідати інавгурацію Трампа

Очікується, що генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу відвідає інавгурацію Трампа і отримає одне з найкращих місце на трибуні, на тлі того, як радник обраного президента з національної безпеки Майк Волц сигналізує про те, що нова адміністрація може зробити кроки, щоб "не дати TikTok піти в тінь".

Волц у четвер повідомив у програмі Fox & Friends на каналі Fox News, що федеральний закон, який може заборонити TikTok до неділі, також "дозволяє продовжити термін, якщо на столі є життєздатна угода".

Спроби врятувати TikTok, як і спроби заборонити його в США, вийшли за межі партійних кордонів. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер сказав, що у четвер він розмовляв з Байденом, щоб виступити за продовження крайнього терміну заборони TikTok.

"Очевидно, що потрібно більше часу, щоб знайти американського покупця і не порушити життя та засоби для існування мільйонів американців, багатьох впливових осіб, які створили хорошу мережу підписників", - сказав Шумер у четвер у залі засідань Сенату.

Демократи в середу намагалися ухвалити закон, який би продовжив термін, але сенатор-республіканець Том Коттон з Арканзасу заблокував його. Коттон, голова комітету з розвідки Сенату, сказав, що TikTok мав достатньо часу, щоб знайти покупця.

"TikTok - це шпигунський додаток китайських комуністів, який викликає залежність у наших дітей, збирає їх дані, націлює на них шкідливий і маніпулятивний контент і поширює комуністичну пропаганду", - сказав Коттон.

Адміністрація Байдена шукає способи зберегти TikTok доступним у США - NBC News

Очікується, що генеральний директор TikTok сидітиме на трибуні на інавгурації разом із мільярдерами зі сфери технологій Ілоном Маском, який є генеральним директором SpaceX, генеральним директором Meta Марком Цукербергом, генеральним директором OpenAI Семом Альтманом та засновником Amazon Джеффом Безосом, за словами двох людей, знайомих із цим питанням.

Доповнення

Трамп змінив свою позицію щодо популярного додатку, намагаючись заборонити його під час свого першого терміну повноважень через проблеми національної безпеки. Він приєднався до TikTok під час своєї президентської кампанії 2024 року, і його команда використала його для зв'язку з молодими виборцями, особливо з чоловіками, просуваючи контент, який часто був "мачистським" та націленим на вірусність, пише видання. Він пообіцяв "врятувати TikTok" під час кампанії та приписав платформі допомогу у отриманні більшої кількості голосів молоді.