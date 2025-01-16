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Адміністрація Байдена шукає способи зберегти TikTok доступним у США - NBC News

Адміністрація Байдена шукає способи зберегти TikTok доступним у США - NBC News

Київ • УНН

 • 27101 перегляди

Білий дім розглядає варіанти збереження доступу до TikTok у США після набуття чинності заборони в неділю. Додаток може залишитися активним, але без оновлень, хоча повне закриття також можливе.

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає способи зберегти TikTok доступним у Сполучених Штатах, якщо заборона, яка має набути чинності в неділю, продовжить діяти, за словами трьох осіб, знайомих з обговореннями, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Американцям не слід очікувати раптової заборони TikTok у неділю", - сказав представник адміністрації, додавши, що чиновники "вивчають варіанти" того, як реалізувати закон, щоб TikTok не зник у неділю.

Якщо адміністрація просунеться з будь-яким таким планом, це означатиме, що припинення роботи популярного додатка не визначить його останній повний день на посаді, і відкладе вирішення питання Дональду Трампу, інавгурація якого відбудеться у понеділок

Майк Волц, новий радник Трампа з національної безпеки, повідомив Fox News у середу, що Трамп готовий втрутитися, щоб зберегти доступ до китайського відеододатку на американському ринку. А Пем Бонді, його кандидат на посаду генерального прокурора, відмовилася взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення заборони, коли її запитали про це на слуханнях щодо затвердження її кандидатури в Сенаті у середу.

Проте представник Білого дому наполягав, що невиконання заборони, якщо вона буде підтримана, не є варіантом.

"Ми не розглядаємо можливість відстрочення її виконання, - сказав представник. - За законом ми не вважаємо, що ми маємо повноваження зробити це".

TikTok розглядає свої варіанти, включаючи останню можливість, що він закриється в неділю, хоча він також може дозволити застосунку залишатися активним, але без майбутніх оновлень та виправлень помилок.

Китай розглядає можливість продажу TikTok Ілону Маску - Bloomberg14.01.25, 08:19 • 28808 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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