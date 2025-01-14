Китай розглядає можливість продажу TikTok Ілону Маску - Bloomberg

Китайські чиновники, за словами людей, обізнаних із ситуацією, оцінюють потенційний варіант, який передбачає придбання Ілоном Маском американських операцій TikTok, якщо компанія не зможе "відбитися" від спірної заборони на програму для коротких відео, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Люди кажуть, що чиновники Пекіна наполегливо воліють, щоб TikTok залишався у володінні материнської компанії ByteDance Ltd., і компанія оскаржує заборону, подавши апеляцію до Верховного суду США. Але судді дали зрозуміти під час дебатів 10 січня, що вони, швидше за все, підтримають закон. Високопоставлені китайські чиновники вже почали обговорювати плани дій у разі непередбачених обставин для TikTok у межах великої дискусії про те, як працювати з адміністрацією Дональда Трампа, в одному з яких ідеться про Маска, заявили люди.

Потенційна гучна угода з одним із найближчих союзників Трампа має певну привабливість для китайського уряду, який, як очікується, матиме певний вплив на те, чи буде TikTok зрештою проданий, заявили люди. Маск витратив понад 250 мільйонів доларів на підтримку переобрання Трампа і був залучений до важливої ​​ролі у підвищенні ефективності уряду після того, як республіканець вступить на посаду.

Згідно з одним сценарієм, який обговорював китайський уряд, X Маска - колишній Twitter - візьме під контроль TikTok US і керуватиме бізнесом разом, заявили люди. З більш ніж 170 мільйонами користувачів у США TikTok може підтримати зусилля X із залучення рекламодавців. Маск також започаткував окрему компанію штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду з величезних обсягів даних, отриманих від TikTok.

Китайські чиновники ще не досягли твердого консенсусу про те, як діяти далі, і їх обговорення все ще попередні, кажуть люди. Неясно, наскільки ByteDance знає про обговорення китайського уряду та чи були залучені TikTok та Маск. Також неясно, чи вели Маск, TikTok і ByteDance будь-які переговори щодо умов будь-якої можливої ​​угоди.

Переговори в Пекіні свідчать, що доля TikTok може більше не перебувати під винятковим контролем ByteDance, заявили люди. Китайські чиновники визнають, що вони мають вести складні переговори з адміністрацією Трампа щодо тарифів, експортного контролю та інших питань, і вони вважають переговори щодо TikTok потенційною областю для примирення, заявили вони.

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