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Китай рассматривает возможность продажи TikTok Илону Маску - Bloomberg

Китай рассматривает возможность продажи TikTok Илону Маску - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 4628 просмотра

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Китайские чиновники оценивают вариант продажи американских операций TikTok Илону Маску, если компания проиграет судебный процесс. Потенциальная сделка может включать интеграцию с платформой X и использование данных для xAI.

Китайские чиновники, по словам людей, знакомых с ситуацией, оценивают потенциальный вариант, который предусматривает приобретение Илоном Маском американских операций TikTok, если компания не сможет "отбиться" от спорного запрета на программу для коротких видео, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Люди говорят, что чиновники Пекина настойчиво предпочитают, чтобы TikTok оставался во владении материнской компании ByteDance Ltd., и компания оспаривает запрет, подав апелляцию в Верховный суд США. Но судьи дали понять во время дебатов 10 января, что они, скорее всего, поддержат закон. Высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать планы действий в случае непредвиденных обстоятельств для TikTok в рамках большой дискуссии о том, как работать с администрацией Дональда Трампа, в одном из которых говорится о Маске, заявили люди.

Потенциальная громкая сделка с одним из ближайших союзников Трампа имеет определенную привлекательность для китайского правительства, которое, как ожидается, будет иметь определенное влияние на то, будет ли TikTok в конечном итоге продан, заявили люди. Маск потратил более 250 миллионов долларов на поддержку переизбрания Трампа и был привлечен к важной роли в повышении эффективности правительства после того, как республиканец вступит в должность.

Согласно одному сценарию, который обсуждало китайское правительство, X Маска - бывший Twitter - возьмет под контроль TikTok US и будет управлять бизнесом вместе, заявили люди. С более чем 170 миллионами пользователей в США TikTok может поддержать усилия X по привлечению рекламодателей. Маск также основал отдельную компанию искусственного интеллекта xAI, которая могла бы извлечь выгоду из огромных объемов данных, полученных от TikTok.

Китайские чиновники еще не достигли твердого консенсуса о том, как действовать дальше, и их обсуждения все еще предварительные, говорят люди. Неясно, насколько ByteDance знает об обсуждении китайского правительства и были ли вовлечены TikTok и Маск. Также неясно, вели ли Маск, TikTok и ByteDance какие-либо переговоры об условиях любой возможной сделки.

Переговоры в Пекине свидетельствуют, что судьба TikTok может больше не находиться под исключительным контролем ByteDance, заявили люди. Китайские чиновники признают, что им предстоит вести сложные переговоры с администрацией Трампа по тарифам, экспортному контролю и другим вопросам, и они считают переговоры по TikTok потенциальной областью для примирения, заявили они.

Верховный суд США вероятнее всего поддержит запрет TikTok: подробности11.01.25, 04:39 • 38305 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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