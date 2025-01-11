Верховный суд США вероятнее всего поддержит запрет TikTok: подробности

Большинство членов Верховного суда США, скорее всего, поддержат закон, который запретит TikTok в Соединенных Штатах. Запрет может вступить в силу уже с 19 января 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press (АР) и CNN.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 10 января, судьи задали острые вопросы адвокатам приложения и группе создателей его контента, а также заслушали аргументы по поводу закона о запрете соцсети.

Судьи рассматривали закон о запрете, одобренный в прошлом году Конгрессом, не как закон, который прежде всего затрагивает первую поправку документа, а скорее как попытку регулировать потенциальный иностранный контроль над приложением, которым пользуются 170 млн американцев - сообщает CNN.

По итогу встречи большинство судей, судя по всему, поддержат запрет, поскольку есть опасения из-за связей TikTok с Китаем.

Закон, который ограничит работу соцсети в США, должен вступить в силу с 19 января, если ее китайская материнская компания ByteDance откажется продавать приложение или же, если Верховный суд не решит вмешаться и временно заблокировать сам закон.

Ранее в Конгрессе США заявили, что этот закон необходим, поскольку ByteDance контролируется правительством Китая, и способность собирать огромные объемы личной информации американских пользователей представляет угрозу национальной безопасности.

Два президента США - Дональд Трамп и Джо Байден - в прошлом также выражали беспокойство как по поводу манипуляции контентом на платформе, так и по поводу ее методов сбора данных - напоминает CNN.

В то же время TikTok же утверждает, что эти опасения носят спекулятивный характер, и отвергает любые предположения о том, что правительство Китая играет какую-либо роль в выборе видео с котами, рецептами и новостями, которые миллионы американцев просматривают в приложении.

Напомним

Округ Колумбия и 13 штатов США подали иски против TikTok, обвиняя в вызывании зависимости и негативном влиянии на подростков. Штаты утверждают, что платформа использует алгоритмы для увеличения времени пользования детьми.