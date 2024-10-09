TikTok під судом: 13 штатів США звинувачують у шкоді підліткам
Київ • УНН
Округ Колумбія та 13 штатів США подали позови проти TikTok, звинувачуючи у викликанні залежності та негативному впливі на підлітків. Штати стверджують, що платформа використовує алгоритми для збільшення часу користування дітьми.
Округ Колумбія та 13 штатів США подали позови до суду проти соцмережі TikTok, звинувачуючи платформу у викликанні залежності та негативному впливі на психічне здоров’я підлітків. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.
Деталі
Штати, серед яких Іллінойс, Кентуккі, Луїзіана, Массачусетс та інші, стверджують, що TikTok використовує алгоритми, які спонукають дітей проводити більше часу на платформі, а також спотворює інформацію про модерацію контенту.
Зокрема, позови вказують на те, що TikTok дозволяє дітям створювати облікові записи, збирає їхню інформацію та ускладнює батькам видалення цих облікових записів. Речник компанії заявив, що TikTok не погоджується з претензіями і намагався співпрацювати з генеральними прокурорами. Генеральний прокурор округу Колумбія наголосив на відсутності прозорості з боку TikTok у питаннях захисту молодих користувачів.
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