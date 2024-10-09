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TikTok под судом: 13 штатов США обвиняют во вреде подросткам в 13 штатах США

TikTok под судом: 13 штатов США обвиняют во вреде подросткам в 13 штатах США

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 03:57  •  3903 просмотра

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Округ Колумбия и 13 штатов США подали иски против TikTok, обвиняя в вызывании зависимости и негативном влиянии на подростков. Штаты утверждают, что платформа использует алгоритмы для увеличения времени пользования детьми.

Округ Колумбия и 13 штатов США подали иски в суд против соцсети TikTok, обвиняя платформу в вызывании зависимости и негативном влиянии на психическое здоровье подростков. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Штаты, среди которых Иллинойс, Кентукки, Луизиана, Массачусетс и другие, утверждают, что TikTok использует алгоритмы, которые побуждают детей проводить больше времени на платформе, а также искажает информацию о модерации контента.

В частности, иски указывают на то, что TikTok позволяет детям создавать учетные записи, собирает их информацию и затрудняет родителям удаление этих учетных записей. Представитель компании заявил, что TikTok не соглашается с претензиями и пытался сотрудничать с генеральными прокурорами. Генеральный прокурор округа Колумбия отметил отсутствие прозрачности со стороны TikTok в вопросах защиты молодых пользователей.

TikTok оспаривает закон США о «продаже или запрете» в суде17 сентября 2024, 01:02 • 22450 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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