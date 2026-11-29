В Швейцарских Альпах в результате таяния ледников обнаружили древнее бронзовое украшение, которое, по мнению археологов, могло быть ритуальным подношением божеству. Об этом сообщает издание La Brújula Verde, пишет УНН.

Детали

Необычную находку обнаружили на горном перевале Лётшен в Бернских Альпах на высоте более 2 600 метров над уровнем моря. Артефакт представляет собой жёсткое бронзовое шейное украшение с небольшими петлями на концах.

Специалисты Археологической службы кантона Берн датировали находку периодом между 2000 и 1700 годами до нашей эры.

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Исследователи предполагают, что бронзовое украшение могли намеренно оставить высоко в горах в качестве подношения божеству. В то же время его истинное предназначение остаётся неизвестным.

Подобные украшения археологи ранее находили в древних захоронениях на противоположной стороне Бернских Альп, недалеко от озера Тун.

По мнению учёных, это свидетельствует о том, что люди регулярно преодолевали высокогорные альпийские перевалы ещё около 4 000 лет назад.

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