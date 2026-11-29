Парламент Дании принял закон, ограничивающий предоставление временной защиты украинцам из регионов, которые, по оценке датской стороны, меньше пострадали от войны. Об этом говорится на официальном сайте парламента Дании, пишет УНН.

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Новые ограничения должны вступить в силу 1 декабря 2026 года. Они будут касаться граждан Украины, которые постоянно проживали в одном из 14 регионов, определённых датскими властями.

К ним относятся Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

Украинцы из этих регионов по общему правилу больше не смогут получить временную защиту в Дании в соответствии со специальным законом.

Лишатся ли украинцы уже полученного статуса

Новые ограничения не будут распространяться на граждан Украины, которые уже получили временную защиту на территории Дании.

Таким образом, изменения коснутся прежде всего украинцев, которые будут обращаться за получением соответствующего статуса после вступления в силу новых правил.

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