Тернопольская область

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25315 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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