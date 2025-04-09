Тернопольская область

В Тернополе инспектор Службы образовательной безопасности обнаружила у 15-летней школьницы полиэтиленовый пакет с порошкообразным
веществом, похожим на психотропное. По данному факту открыто уголовное производство.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных
объектов при ухудшении погоды.
Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская,
Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.
По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5
тыс. га.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.