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The New York Times

Автомобиль загорелся после столкновения на трассе в Тернопольской области: 11 пострадавших, среди них дети

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Возле Гончаровки Peugeot выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel, который загорелся. Пострадали 11 человек, среди них трое детей.

Автомобиль загорелся после столкновения на трассе в Тернопольской области: 11 пострадавших, среди них дети

На трассе в Тернопольской области столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. Травмы получили 11 человек, в том числе дети. Об этом УНН пишет со ссылкой на Нацполицию.

Подробности

ДТП произошло во вторник, 20 октября, около 08:18 на автодороге "Ивано-Франковск — Бучач — Тернополь" недалеко от села Гончаровка Чортковского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot Partner, двигаясь в направлении Ивано-Франковска, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Opel Corsa. В результате автомобиль Opel Corsa загорелся", — сообщили в полиции.

Спасатели ликвидировали возгорание.

"В результате ДТП травмы получили водитель Peugeot Partner и четверо его пассажиров, среди которых — 16-летний парень. Также пострадали водитель Opel Corsa и пятеро его пассажиров, среди которых двое детей в возрасте 8 и 7 лет", — указали в полиции.

Всех пострадавших, как указано, доставили в медицинские учреждения.

На месте происшествия работали следователи полиции и другие профильные службы.

ДТП в Тернопольской области 20 октября. Фото: ГСЧС и Нацполиция.

Дополнение

По данным патрульной полиции, с января по август в Украине в результате ДТП погибли 1741 человек, из них 133 ребенка, и были травмированы 20258 человек, сообщает Укравтопром.  Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными — 16040 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за превышения скорости движения (970 человек). Второй по количеству погибших причиной является нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (112 человек). На третьем месте этой печальной статистики — выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (93 человека). Наибольшее количество ДТП происходило между 17:00 и 19:00, а самым опасным днем недели было воскресенье.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
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Дорожно-транспортное происшествие
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Тернопольская область
Украина
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