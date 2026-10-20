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Авто загорілося після зіткнення на трасі на Тернопільщині: 11 постраждалих, серед них діти

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Біля Гончарівки Peugeot виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Opel, який загорівся. Травмувалися 11 людей, серед них троє дітей.

Авто загорілося після зіткнення на трасі на Тернопільщині: 11 постраждалих, серед них діти

На трасі у Тернопільській області зіткнулися два автомобілі, після чого один з них загорівся. Травмувалося 11 людей, у тому числі діти. Про це УНН пише з посиланням на Нацполіцію.

Деталі

ДТП сталася у вівторок, 20 жовтня, близько 08:18 на автодорозі "Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль" неподалік села Гончарівка Чортківського району.

"За попередніми даними, водій автомобіля Peugeot Partner, рухаючись у напрямку Івано-Франківська, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Opel Corsa. Внаслідок чого автомобіль Opel Corsa загорівся", - повідомили у поліції.

Рятувальники ліквідували займання.

"У результаті ДТП травми отримали водій Peugeot Partner та четверо його пасажирів, серед яких - 16-річний хлопець. Також постраждали водій Opel Corsa та п’ятеро його пасажирів, серед яких двоє дітей віком 8 та 7 років", - вказали у поліції.

Усіх постраждалих, як вказано, доправили до медичних закладів.

На місці події працювали слідчі поліції та інші профільні служби.

ДТП у Тернопільській області 20 жовтня. Фото: ДСНС і Нацполіція.

Доповнення

За даними патрульної поліції, з січня по серпень в Україні внаслідок ДТП загинули 1741 особа, з них 133 дитини, та було травмовано 20258 людей, повідомляє Укравтопром.  Загальна кількість ДТП із загиблими та/або травмованими – 16040 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (970 осіб). Другою за кількістю загиблих причиною є порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов’язане з перестроюванням (112 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики - виїзд на смугу зустрічного руху, не пов`язаний з обгоном (93 особи). Найбільша кількість ДТП траплялася між 17:00 та 19:00, а найнебезпечнішим днем тижня була неділя.

Юлія Шрамко

Кримінал
Пожежі
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Дорожньо-транспортна пригода
Національна поліція України
Тернопільська область
Україна
Івано-Франківськ