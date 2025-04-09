Ивано-Франковск

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29360 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрывы в Ивано-Франковске: СБУ сообщила, что теракт организовала рф, враг подорвал собственных агентов

СБУ установила, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала Россия. Враг подорвал собственных агентов, среди которых были несовершеннолетние.

Война • 12 марта, 14:30 • 17021 просмотра

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

В Ивано-Франковске на улице Привокзальной прогремели два взрыва. Рассматриваются различные версии, включая причастность московских спецслужб, утверждает мэр.

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15 человек эвакуировали, 4 пожарных спасли из заблокированных квартир: новые фотодетали взрывов в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошли два взрыва, в результате которых погиб один человек и трое пострадали. Из-за взрывов загорелась крыша многоэтажки, эвакуировано 15 человек.

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Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: есть погибший

В Ивано-Франковске произошли два взрыва на улице Привокзальной: один унес жизнь человека, трое ранены. Во время второго взрыва в многоэтажке спасли четырех человек.

Общество • 11 марта, 18:22 • 23139 просмотра

Взрывы возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: пострадали три человека

На улице Привокзальной в Ивано-Франковске произошли два взрыва, в результате которых пострадали три человека. Из-за одного из взрывов загорелась крыша многоэтажного дома, пассажиры и работники вокзала не пострадали.

Криминал и ЧП • 11 марта, 17:34 • 24124 просмотра

Взрывы в Ивано-Франковске произошли за пределами вокзала, пассажиры и работники не пострадали - УЗ

Возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске произошли взрывы, после которых возник пожар. Пассажиры и работники вокзала не пострадали, поезда курсируют по расписанию.

Криминал и ЧП • 11 марта, 17:25 • 24329 просмотра

Взрыв прогремел возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске: что известно

В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. На месте работают полиция и спасатели, рассматриваются версии взрыва гранаты и газа.

Криминал и ЧП • 11 марта, 17:04 • 35387 просмотра

РФ атаковала Прикарпаття: ПВО отразила удар по критической инфраструктуре

Противник осуществил попытку атаки на объекты критической инфраструктуры Ивано-Франковской области. Благодаря успешной работе ПВО атаку удалось отразить, разрушений и пострадавших нет.

Война • 7 марта, 05:57 • 25253 просмотра

Военнообязанный из Калуша обвинил военных в избиении: экспертиза не подтвердила травм

Мужчина, который уклонялся от прохождения ВВК, обвинил военных в избиении и алкогольном опьянении. Медицинская экспертиза не подтвердила заявленные им травмы, а военные опровергли все обвинения.

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На Прикарпатье девушки пытались напоить кота алкоголем - полиция проводит проверку

В Ивано-Франковской области две девушки издевались над котом, пытаясь напоить его алкоголем. Полиция начала проверку после появления видео инцидента в соцсетях.

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В Центре Шалимова рассказали об эффективности лечения опухолей печени с помощью радиочастотной абляции

В Центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова успешно используют радиочастотную абляцию для лечения опухолей печени. Метод позволяет удалять пораженные клетки без сложных хирургических вмешательств, что подтверждает история пациентки Оксаны.

Общество • 30 января, 12:10 • 29131 просмотра

На Прикарпатье после атаки рф один пожар потушили, другой еще ликвидируют: показали работу пожарных

В результате атаки дронами в Ивано-Франковской области возникли два пожара на объекте инфраструктуры. 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС работают над ликвидацией возгораний, пострадавших нет.

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Женщина в Ивано-Франковске получила подозрение за обман людей на более чем полмиллиона долларов на "бизнес-идеи"

60-летняя женщина из Ивано-Франковска обманула около десяти человек на сумму более 420 тыс. долларов и 160 тыс. евро. Она просила деньги на фиктивные бизнес-проекты, обещая вернуть их с вознаграждением.

Криминал и ЧП • 17 января, 14:36 • 52546 просмотра

В Ивано-Франковске обнаружили патрон в пончике: полиция начала расследование

В одном из лицеев Ивано-Франковска ученик обнаружил учебный патрон в хлебобулочном изделии, приобретенном в супермаркете. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.

Общество • 15 января, 14:00 • 35348 просмотра

10 тысяч за стихотворение или песню о Бандере: мэр Ивано-Франковска объявил конкурс

Руслан Марцинкив запустил конкурс на лучшее стихотворение или песню о Степане Бандере с призовым фондом 30 тысяч гривен. Победителей объявят 3 февраля, в День основания ОУН.

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Графики отключений света отменены в ряде областей Украины: что известно

В Волынской, Полтавской, Львовской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях отменили графики отключений света. Решение будет действовать до отдельного распоряжения Укрэнерго.

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После массированной атаки рф на Прикарпатье восстановили электроснабжение

В Ивано-Франковской области полностью восстановили электроснабжение после утренней ракетной атаки. Свет вернули жителям Калуша, Бурштына и Ивано-Франковска.

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российский удар по Прикарпатью: часть региона осталась без света

Утром российские войска нанесли удар по Прикарпатью. В результате атаки часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, пострадавших нет.

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Ивано-Франковск: мэр предупредил о возможных перебоях со светом и плохой связи после атаки рф

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о возможных перебоях со светом и плохой связи после атаки РФ. В общине прилетов и обломков не обнаружено.

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ДТП с микроавтобусом на Прикарпатье: три человека в тяжелом состоянии

На Ивано-Франковщине водитель Jaguar выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Renault.

Криминал и ЧП • 22 декабря, 18:16 • 34355 просмотра

Марцинкив обратился в СБУ из-за пассажирки в автобусе, которая оскорбляла Ивано-Франковск и прославляла путина

В Ивано-Франковске пассажирка автобуса публично оскорбляла город и прославляла путина. Мэр города Руслан Марцинкив обратился в СБУ и инициирует сбор подписей за запрет языка оккупанта.

Общество • 18 декабря, 16:49 • 35615 просмотра

На Львовщине разоблачена схема хищения горючего в воинской части: ежемесячно воровали не менее 20 тонн

В одной из воинских частей Львовской области разоблачена схема хищения 20 тонн горючего ежемесячно. Пятерым участникам схемы, включая начальника склада ГСМ, избраны меры пресечения.

Криминал и ЧП • 13 декабря, 14:30 • 22437 просмотра

Вражеская атака на Прикарпатье: пострадал один человек

В результате массированной атаки рф на Ивано-Франковскую область пострадал один человек, повреждена критическая инфраструктура и дома. Также враг нанес удары по шести энергетическим объектам на Львовщине.

Война • 13 декабря, 14:21 • 21711 просмотра

Из-за атаки рф в Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье целились по критической инфраструктуре: ГСЧС показала ликвидацию последствий

В Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье - объекты критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, пострадавших нет.

Война • 13 декабря, 11:18 • 23184 просмотра

Украина призвала срочно передать 20 систем ПВО после новой массированной атаки рф

Глава МИД Сибига призвал срочно передать Украине системы NASAMS, HAWK или IRIS-T. россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Война • 13 декабря, 09:11 • 21697 просмотра

Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны - ОВА

Утром 13 декабря рф атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Львовской и Тернопольской областей, пострадавших нет.

Общество • 13 декабря, 08:25 • 22378 просмотра

Еще одна ракета движется в сторону Франковщины - ПС ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты из Хмельницкой области. Ракета направляется через Тернопольскую область в направлении Ивано-Франковской области.

Война • 13 декабря, 07:55 • 29265 просмотра

Обломки обнаружены в селе в Ивано-Франковской области после атаки рф - Марцинкив

В одном из сел Ивано-Франковской области зафиксированы обломки от ракетной атаки РФ. По сообщению мэра Руслана Марцинкива, пострадавших в результате инцидента нет.

Война • 13 декабря, 07:39 • 20239 просмотра