Ивано-Франковск

Для проведения местных выборов необходимы изменения в законодательстве о военном положении. Решение за Верховной Радой, которая определит перечень общин, где выборы невозможны.
АРМА передало ТЦ "Флагман" в управление консорциуму "КАМпаритет" после критики в СМИ. Управляющий обязан ежемесячно перечислять в бюджет 630 тыс. грн.
СБУ установила, что теракт в Ивано-Франковске 11 марта организовала Россия. Враг подорвал собственных агентов, среди которых были несовершеннолетние.
В Ивано-Франковске на улице Привокзальной прогремели два взрыва. Рассматриваются различные версии, включая причастность московских спецслужб, утверждает мэр.
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошли два взрыва, в результате которых погиб один человек и трое пострадали. Из-за взрывов загорелась крыша многоэтажки, эвакуировано 15 человек.
В Ивано-Франковске произошли два взрыва на улице Привокзальной: один унес жизнь человека, трое ранены. Во время второго взрыва в многоэтажке спасли четырех человек.
На улице Привокзальной в Ивано-Франковске произошли два взрыва, в результате которых пострадали три человека. Из-за одного из взрывов загорелась крыша многоэтажного дома, пассажиры и работники вокзала не пострадали.
Возле железнодорожного вокзала в Ивано-Франковске произошли взрывы, после которых возник пожар. Пассажиры и работники вокзала не пострадали, поезда курсируют по расписанию.
В Ивано-Франковске возле железнодорожного вокзала произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар. На месте работают полиция и спасатели, рассматриваются версии взрыва гранаты и газа.
Противник осуществил попытку атаки на объекты критической инфраструктуры Ивано-Франковской области. Благодаря успешной работе ПВО атаку удалось отразить, разрушений и пострадавших нет.
Мужчина, который уклонялся от прохождения ВВК, обвинил военных в избиении и алкогольном опьянении. Медицинская экспертиза не подтвердила заявленные им травмы, а военные опровергли все обвинения.
В Ивано-Франковской области две девушки издевались над котом, пытаясь напоить его алкоголем. Полиция начала проверку после появления видео инцидента в соцсетях.
В Центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова успешно используют радиочастотную абляцию для лечения опухолей печени. Метод позволяет удалять пораженные клетки без сложных хирургических вмешательств, что подтверждает история пациентки Оксаны.
В результате атаки дронами в Ивано-Франковской области возникли два пожара на объекте инфраструктуры. 58 спасателей и 25 единиц техники ГСЧС работают над ликвидацией возгораний, пострадавших нет.
60-летняя женщина из Ивано-Франковска обманула около десяти человек на сумму более 420 тыс. долларов и 160 тыс. евро. Она просила деньги на фиктивные бизнес-проекты, обещая вернуть их с вознаграждением.
В одном из лицеев Ивано-Франковска ученик обнаружил учебный патрон в хлебобулочном изделии, приобретенном в супермаркете. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.
Руслан Марцинкив запустил конкурс на лучшее стихотворение или песню о Степане Бандере с призовым фондом 30 тысяч гривен. Победителей объявят 3 февраля, в День основания ОУН.
В Волынской, Полтавской, Львовской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях отменили графики отключений света. Решение будет действовать до отдельного распоряжения Укрэнерго.
В Ивано-Франковской области полностью восстановили электроснабжение после утренней ракетной атаки. Свет вернули жителям Калуша, Бурштына и Ивано-Франковска.
Утром российские войска нанесли удар по Прикарпатью. В результате атаки часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, пострадавших нет.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил о возможных перебоях со светом и плохой связи после атаки РФ. В общине прилетов и обломков не обнаружено.
На Ивано-Франковщине водитель Jaguar выехала на встречную полосу и столкнулась с микроавтобусом Renault.
В Ивано-Франковске пассажирка автобуса публично оскорбляла город и прославляла путина. Мэр города Руслан Марцинкив обратился в СБУ и инициирует сбор подписей за запрет языка оккупанта.
В одной из воинских частей Львовской области разоблачена схема хищения 20 тонн горючего ежемесячно. Пятерым участникам схемы, включая начальника склада ГСМ, избраны меры пресечения.
В результате массированной атаки рф на Ивано-Франковскую область пострадал один человек, повреждена критическая инфраструктура и дома. Также враг нанес удары по шести энергетическим объектам на Львовщине.
В Тернопольской области поврежден промышленный объект, на Прикарпатье - объекты критической инфраструктуры. Спасатели ликвидировали пожары, пострадавших нет.
Глава МИД Сибига призвал срочно передать Украине системы NASAMS, HAWK или IRIS-T. россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре, в частности, во Львовской и Ивано-Франковской областях.
Утром 13 декабря рф атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области. Также зафиксированы удары по энергетическим объектам Львовской и Тернопольской областей, пострадавших нет.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракеты из Хмельницкой области. Ракета направляется через Тернопольскую область в направлении Ивано-Франковской области.
В одном из сел Ивано-Франковской области зафиксированы обломки от ракетной атаки РФ. По сообщению мэра Руслана Марцинкива, пострадавших в результате инцидента нет.