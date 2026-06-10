На Прикарпатье задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над детьми
Киев • УНН
65-летнего франковца подозревают в систематическом насилии над двумя мальчиками в селе на Прикарпатье. Мужчину взяли под стражу без права залога.
На Прикарпатье разоблачен 65-летний житель Ивано-Франковска, который подозревается в систематическом сексуальном насилии над малолетними детьми. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, начиная с 2022 года, мужчина регулярно приезжал в одно из сел области, где у него был дом для отдыха. Там он вошел в доверие к нескольким местным семьям, в которых воспитывались дети
После этого под разными предлогами приглашал малолетних в свой дом и совершал в отношении них сексуальное насилие.
Известно о двух пострадавших мальчиках. На момент совершения преступлений им было 8 и 11 лет.
Разоблачить подозреваемого помогла фотография, которую сделал один из мальчиков, находясь в его доме. Снимок увидели взрослые и передали информацию правоохранителям.
Мужчину задержали 6 июня. По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Следствие устанавливает других возможных потерпевших, которые могли пострадать от действий подозреваемого.
В Днепре задержан мужчина, который изнасиловал и задушил 11-летнего мальчика28.05.26, 12:10 • 16686 просмотров