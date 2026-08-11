Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла"

В среду, 12 августа, в австрийском Зальцбурге на арене «Зальцбург» состоится 51-й розыгрыш Суперкубка УЕФА — в поединке встретятся победитель Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», за который выступает украинский защитник Илья Забарный, и победитель Лиги Европы «Астон Вилла». «ПСЖ» может стать второй после «Реала» командой, которой удалось завоевать Суперкубок дважды подряд, а «Астон Вилла» попытается завоевать трофей впервые с 1982 года, пишет УНН.

Что известно о Суперкубке УЕФА

Суперкубок УЕФА — ежегодный турнир под эгидой УЕФА, который открывает европейский футбольный сезон. Турнир состоит из одного матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА завершившегося сезона. Турнир был разработан голландским журналистом Антоном Виткампом для окончательного определения лучшего клуба Европы.

Трофей Суперкубка УЕФА имеет высоту 58 см и весит 12,2 кг.

Изготовленная IACO Group, текущая модель используется с 2006 года, но сохраняет базовый дизайн своего предшественника. Классическая чаша держится наверху на основании, которое едва заметно закручено, как моток шерсти, а два кронштейна дают победителям достаточно места, чтобы крепко схватить ее, проходя свой круг почета.

Трофей Суперкубка УЕФА

«ПСЖ»

«ПСЖ» Луиса Энрике, как победитель Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в традиционном матче-открытии еврокубкового сезона попытается стать лишь второй в современной истории командой, которая защитила этот трофей. Первым это сделал мадридский «Реал», выигравший Суперкубок УЕФА в 2016 и 2017 годах. В прошлом году чемпион Франции в Удине победил «Тоттенхэм» в серии пенальти.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Тоттенхэм в серии пенальти

За «парижан» выступает украинский защитник Илья Забарный, который может стать десятым украинцем, которому удавалось одержать победу в Суперкубке УЕФА. Ранее это удавалось Олегу Блохину, Леониду Буряку, Владимиру Веремееву, Виктору Колотову, Евгению Рудакову, Андрею Шевченко, Анатолию Тимощуку, а также Андрею Лунину, который выигрывал этот трофей дважды.

Отметим, Забарный в прошлогоднем финале хотя и не сыграл, однако получил медаль от капитана «парижан» Маркиньоса. Тогда «ПСЖ» не успел заявить украинца на матч, поэтому он пропускал игру.

Илья Забарный с трофеем Суперкубка УЕФА сезона 2024/2025

«Астон Вилла»

Теперь на пути «ПСЖ» оказалась «Астон Вилла», которая разгромила «Фрайбург» в майском финале Лиги Европы УЕФА.

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Отметим, в сезоне 1982 года бирмингемцы уже выигрывали Суперкубок УЕФА. Тогда они победили «Барселону» со счетом 3:1 по сумме двух матчей.

Стадион, перед матчем

Матч за Суперкубок УЕФА-2026 состоится на стадионе «Зальцбург» в Австрии.

Эта арена, на которой состоялись три матча группового этапа ЕВРО-2008, впервые примет финал еврокубка. Зальцбург станет 14-м городом, в котором состоится Суперкубок УЕФА после того, как изменилась многолетняя традиция проводить этот матч в Монако. Предыдущие города-хозяева матча за Суперкубок УЕФА: Прага (2013), Кардифф (2014), Тбилиси (2015), Тронхейм (2016), Скопье (2017), Таллин (2018), Стамбул (2019), Будапешт (2020), Белфаст (2021), Хельсинки (2022), Пирей (2023), Варшава (2024), Удине (2025).

Арена «Зальцбург»

Команды ранее встречались лишь дважды — в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА 2024/25. Тот поединок оказался очень захватывающим и драматичным. «Вилла» проигрывала с общим счетом 1:5, но затем едва не совершила впечатляющий камбэк. И все же дальше прошли французы, которые взяли верх с общим счетом 5:4.

Однако, хотя команды встречались лишь в четвертьфинале прошлого розыгрыша ЛЧ, противостояние Луиса Энрике и Унаи Эмери имеет давнюю историю в еврокубках.

В частности, в 2015 году «Барселона» Луиса Энрике обыграла «Севилью» Унаи Эмери в Суперкубке УЕФА — 5:4. Что интересно, тогда голом за «Севилью» отметился украинский вингер Евгений Коноплянка.

В 2017 году «Барселона» Энрике прошла «ПСЖ» Эмери в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом — 6:5.

Главным арбитром матча станет сомалийский рефери Омар Артан, которого не пустили в США для обслуживания матчей чемпионата мира-2026.

Омар Артан — главный арбитр матча

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Посмотреть прямой эфир матча можно будет благодаря видеоплатформе Megogo. Трансляция будет доступна на канале «Megogo Футбол 1».

Фаворитом матча букмекеры считают «ПСЖ». На победу подопечных Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья оценивается коэффициентом 4. Выигрыш «Астон Виллы» — 4.

На то, что парижане завоюют Суперкубок УЕФА, принимаются ставки с коэффициентом 1,45. Итоговый триумф бирмингемцев — 2,62.