ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Тоттенхэм в серии пенальти

Французский "ПСЖ" стал обладателем футбольного Суперкубка УЕФА-2025. В матче в итальянском Удине на стадионе "Фриули" парижане одолели английский "Тоттенхэм", сообщает УНН.

Детали

В концовке первого тайма защитник лондонцев Мики ван де Вен открыл счет в матче – 1:0.

А почти сразу после перерыва центрбек "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро удвоил преимущество "шпор" – 2:0.

Ближе к завершению основного времени парижане оправились: сначала корейский хавбек "ПСЖ" Ли Канг Ин сократил отставание в счете – 2:1.

А на 4-й добавленной минуте португальский форвард французского клуба Гонсалу Рамуш перевел игру в овертайм.

В течение 30-ти дополнительных минут команды не смогли поразить ворота друг друга, поэтому судьба игры решалась в серии пенальти. В "футбольной лотерее" больше повезло "ПСЖ" (4:3). Таким образом, чемпионы Франции впервые стали обладателями Суперкубка УЕФА.

Также стоит добавить, что несмотря на отсутствие на поле, украинский новобранец "ПСЖ" Илья Забарный завоевал свой первый трофей в составе нового клуба.

Напомним

Накануне матча за Суперкубок УЕФА букмекеры отдавали предпочтение французам – коэффициент 1,4. На победу англичан ставки принимались с коэффициентом 6,4.

