ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Тоттенхэм в серии пенальти

$41.430.02
48.080.12
ukru
19:25 • 4840 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
16:57 • 15584 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 24367 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 27528 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 32759 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 71342 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 74532 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 141332 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 64900 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 117901 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
0м/с
69%
756мм
Популярные новости
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 42302 просмотра
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13 августа, 13:12 • 39432 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 19089 просмотра
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела13 августа, 15:06 • 15065 просмотра
Германия профинансирует пакет американского оружия для Украины на $500 миллионов16:35 • 6482 просмотра
публикации
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 141331 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 117900 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 110094 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 121013 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 92525 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 19091 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 42308 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 96376 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 113061 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 46454 просмотра
Актуальное
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Нефть марки Brent
Пистолет
MultiCam (камуфляж)

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Тоттенхэм в серии пенальти

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Французский ПСЖ завоевал Суперкубок УЕФА-2025, победив английский Тоттенхэм. Парижане отыгрались с 0:2 и выиграли в серии пенальти 4:3.

ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА, одолев Тоттенхэм в серии пенальти

Французский "ПСЖ" стал обладателем футбольного Суперкубка УЕФА-2025. В матче в итальянском Удине на стадионе "Фриули" парижане одолели английский "Тоттенхэм", сообщает УНН.

Детали

В концовке первого тайма защитник лондонцев Мики ван де Вен открыл счет в матче – 1:0.

А почти сразу после перерыва центрбек "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро удвоил преимущество "шпор" – 2:0.

Ближе к завершению основного времени парижане оправились: сначала корейский хавбек "ПСЖ" Ли Канг Ин сократил отставание в счете – 2:1.

А на 4-й добавленной минуте португальский форвард французского клуба Гонсалу Рамуш перевел игру в овертайм.

В течение 30-ти дополнительных минут команды не смогли поразить ворота друг друга, поэтому судьба игры решалась в серии пенальти. В "футбольной лотерее" больше повезло "ПСЖ" (4:3). Таким образом, чемпионы Франции впервые стали обладателями Суперкубка УЕФА.

Также стоит добавить, что несмотря на отсутствие на поле, украинский новобранец "ПСЖ" Илья Забарный завоевал свой первый трофей в составе нового клуба.

Напомним

Накануне матча за Суперкубок УЕФА букмекеры отдавали предпочтение французам – коэффициент 1,4. На победу англичан ставки принимались с коэффициентом 6,4.

"Себе – честь, Украине – слава": УАФ представила обновленный трофей Кубка Украины по футболу17.07.25, 14:35 • 4404 просмотра

Вадим Хлюдзинский

спорт
УЕФА
Франция