Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях

Непогода со снегом и ветром на утро обесточила 346 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщили в воскресенье в ГСЧС Украины, пишет УНН.

По информации НЭК "Укрэнерго", в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра) обесточено 346 нас. пунктов в 6 областях (Львовская – 126, Тернопольская – 101, Хмельницкая – 39, Днепропетровская – 30, Волынская – 27, Ивано-Франковская – 23)