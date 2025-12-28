Снегопад и ветер оставили без света часть жителей в шести областях
Киев • УНН
Из-за непогоды 346 населенных пунктов во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Днепропетровской, Волынской и Ивано-Франковской областях остались без электроснабжения. Бригады облэнерго работают над восстановлением.
Непогода со снегом и ветром на утро обесточила 346 населенных пунктов в шести областях Украины, сообщили в воскресенье в ГСЧС Украины, пишет УНН.
По информации НЭК "Укрэнерго", в результате ухудшения погодных условий (налипание мокрого снега, гололед и порывы ветра) обесточено 346 нас. пунктов в 6 областях (Львовская – 126, Тернопольская – 101, Хмельницкая – 39, Днепропетровская – 30, Волынская – 27, Ивано-Франковская – 23)
Бригадами облэнерго проводятся восстановительные работы.
Сильный ветер и гололедица: погода на воскресенье, 28 декабря28.12.25, 04:32 • 2022 просмотра