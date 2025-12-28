Сильный ветер и гололедица: погода на воскресенье, 28 декабря
Киев • УНН
28 декабря в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом, температура до 3° мороза и гололедица на дорогах. Порывы ветра достигнут 25-28 м/с в западных, Винницкой и Одесской областях.
В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снег, сильный ветер и гололедица, пишет УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается облачная погода, мокрый снег. Днем от 3° мороза. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с; метель.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью и днем 0-2° мороза.
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снег27.12.25, 23:50 • 9414 просмотров