Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снег
Киев • УНН
В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева 6 медицинских учреждений после российских обстрелов 27 декабря. Также 124 единицы спецтехники убирают снег, а 23 бригады работают вручную.
В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева киевских больниц на теле ликвидации последствий российских обстрелов 27 декабря. Также на улицу вышли 124 единицы спецтехники для уборки снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Подробности
Как отметили в Киевской городской государственной администрации, сейчас мобильные котельные подключены к 6 медицинским учреждениям в разных районах столицы.
Они будут обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников. Эти котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени
В то же время к работам по уборке снега в столице привлечены 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников.
Напомним
В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве. Число пострадавших возросло до 32 человек.
И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.
Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате атак более 40% жителей Киева остались без отопления.
К тому же в воскресенье, 28 декабря, в Украине ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности, желтый. На западе страны прогнозируется II уровень опасности, оранжевый.