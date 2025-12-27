$41.930.00
20:03 • 3304 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
19:34 • 7884 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
17:54 • 11885 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
15:52 • 12457 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 14021 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 15568 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 36889 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 37268 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 94786 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 48881 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 70154 просмотра
Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снег

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева 6 медицинских учреждений после российских обстрелов 27 декабря. Также 124 единицы спецтехники убирают снег, а 23 бригады работают вручную.

Ситуация в Киеве после обстрелов 27 декабря: в городе развернули передвижные котельные, коммунальщики вышли убирать снег

В Киеве развернули мобильные передвижные котельные для обогрева киевских больниц на теле ликвидации последствий российских обстрелов 27 декабря. Также на улицу вышли 124 единицы спецтехники для уборки снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Подробности

Как отметили в Киевской городской государственной администрации, сейчас мобильные котельные подключены к 6 медицинским учреждениям в разных районах столицы.

Они будут обеспечивать отопление больниц до восстановления теплоснабжения от стационарных теплоисточников. Эти котельные работают на дизельном топливе, что обеспечивает полную автономность их работы в течение длительного времени 

- говорится в сообщении.

В то же время к работам по уборке снега в столице привлечены 23 бригады по ручной уборке в составе 128 работников.

Напомним

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве. Число пострадавших возросло до 32 человек.

И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в результате атак более 40% жителей Киева остались без отопления.

К тому же в воскресенье, 28 декабря, в Украине ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности, желтый. На западе страны прогнозируется II уровень опасности, оранжевый.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Снег в Украине
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Украина
Киев