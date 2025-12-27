Понад 40% киян залишилися без опалення після російської атаки 27 грудня - Кулеба
Київ • УНН
Понад 40% житлових будинків Києва та частина Обухівського району Київщини залишилися без тепла після російської атаки 27 грудня. Водопостачання в Києві та області вже відновлено, теплопостачання очікується впродовж доби.
Через російську атаку 27 грудня понад 40% жителів Києва залишились без опалення. Про це повідомляє УНН з посиланням на віцепрем'єр-міністра із відновлення України Олексія Кулебу.
Деталі
Безпрецедентна атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення. Також без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частина Обухівського району Київщини
Наразі задіяні додаткові ремонтні бригади комунальників, щоб якнайшвидше повернути тепло в домівки людей. Як зазначив Кулеба, попередньо, теплопостачання буде відновлено впродовж доби.
Попри загрозу повторних дронових ударів, фахівці вже відновили водопостачання у Києві та області. Також на Київщині частково задіяні альтернативні джерела живлення, триває перезапуск систем. Поступово тиск подачі нормалізується, зазначив Кулеба.
Для містян, які тимчасово залишилися без опалення та світла, розгорнуті Пункти Незламності. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, отримати базову допомогу та інформацію
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві. Кількість постраждалих зросла до 32 людей.
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що внаслідок нічного обстрілу Києва 27 грудня пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей.
В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов повідомляв, що у Києві та Київській області було знеструмлено понад 500 тисяч споживачів.