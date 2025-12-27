$41.930.00
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21 • 7162 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 9070 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работу
11:54 • 12113 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 31095 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 35176 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 83373 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного стола
26 декабря, 13:36 • 46614 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 48035 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 66275 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Более 40% киевлян остались без отопления после российской атаки 27 декабря - Кулеба

Киев

 • 58 просмотра

Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области остались без тепла после российской атаки 27 декабря. Водоснабжение в Киеве и области уже восстановлено, теплоснабжение ожидается в течение суток.

Более 40% киевлян остались без отопления после российской атаки 27 декабря - Кулеба

Из-за российской атаки 27 декабря более 40% жителей Киева остались без отопления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Подробности

Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию. Также без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области

- говорится в сообщении.

Сейчас задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей. Как отметил Кулеба, предварительно, теплоснабжение будет восстановлено в течение суток.

Несмотря на угрозу повторных дроновых ударов, специалисты уже восстановили водоснабжение в Киеве и области. Также на Киевщине частично задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем. Постепенно давление подачи нормализуется, отметил Кулеба.

Для горожан, временно оставшихся без отопления и света, развернуты Пункты Несокрушимости. Там можно согреться, зарядить гаджеты, получить базовую помощь и информацию

 - добавил чиновник.

Напомним

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве. Количество пострадавших возросло до 32 человек.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате ночного обстрела Киева 27 декабря повреждено более 10 жилых многоэтажек, частные дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей.

И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.

Евгений Устименко

