Более 40% киевлян остались без отопления после российской атаки 27 декабря - Кулеба
Киев • УНН
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области остались без тепла после российской атаки 27 декабря. Водоснабжение в Киеве и области уже восстановлено, теплоснабжение ожидается в течение суток.
Из-за российской атаки 27 декабря более 40% жителей Киева остались без отопления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.
Подробности
Беспрецедентная атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию. Также без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области
Сейчас задействованы дополнительные ремонтные бригады коммунальщиков, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей. Как отметил Кулеба, предварительно, теплоснабжение будет восстановлено в течение суток.
Несмотря на угрозу повторных дроновых ударов, специалисты уже восстановили водоснабжение в Киеве и области. Также на Киевщине частично задействованы альтернативные источники питания, продолжается перезапуск систем. Постепенно давление подачи нормализуется, отметил Кулеба.
Для горожан, временно оставшихся без отопления и света, развернуты Пункты Несокрушимости. Там можно согреться, зарядить гаджеты, получить базовую помощь и информацию
Напомним
В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве. Количество пострадавших возросло до 32 человек.
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате ночного обстрела Киева 27 декабря повреждено более 10 жилых многоэтажек, частные дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей.
И.о. министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что в Киеве и Киевской области было обесточено более 500 тысяч потребителей.