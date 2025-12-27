Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф 27 грудня зросла до 32
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки 27 грудня у Києві постраждали 32 людини. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Києві внаслідок російської атаки 27 грудня постраждало 32 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Віталія Кличка.
Деталі
В стаціонарах столичних медзакладів перебувають 11 госпіталізованих мешканців міста, додав він.
Контекст
У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві.
Внаслідок ударів загинула людина: спочатку кількість постраждалих становила 22, але далі цифра збільшилась до 30.
Нагадаємо
Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що внаслідок нічного обстрілу Києва 27 грудня пошкоджено понад 10 житлових багатоповерхівок, приватні будинки та цивільну інфраструктуру. У Дарницькому районі з епіцентру удару врятували майже 70 літніх людей.