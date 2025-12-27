Число пострадавших в Киеве в результате атаки РФ 27 декабря возросло до 32

$41.930.00
49.430.00
ukenru
15:52 • 1520 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
15:21 • 5386 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 8074 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
11:54 • 11618 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 30159 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 34891 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 82125 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 46366 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 47767 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65903 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.3м/с
91%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 16345 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 14329 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11 • 14585 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27 декабря, 08:50 • 14723 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto11:05 • 12243 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"15:21 • 5360 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 40713 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 82110 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 36091 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65899 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 14368 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 40713 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 18167 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 17682 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 19348 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

Число пострадавших в Киеве в результате атаки РФ 27 декабря возросло до 32

Киев • УНН

 • 408 просмотра

В результате российской атаки 27 декабря в Киеве пострадали 32 человека. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Число пострадавших в Киеве в результате атаки РФ 27 декабря возросло до 32

В Киеве в результате российской атаки 27 декабря пострадали 32 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.

Детали

В стационарах столичных медучреждений находятся 11 госпитализированных жителей города, добавил он.

Контекст

В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.

В результате ударов погиб человек: сначала количество пострадавших составляло 22, но далее цифра увеличилась до 30.

Напомним

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате ночного обстрела Киева 27 декабря повреждено более 10 жилых многоэтажек, частные дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей.

Евгений Устименко

Война в УкраинеКиев
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев