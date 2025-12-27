Число пострадавших в Киеве в результате атаки РФ 27 декабря возросло до 32
Киев • УНН
В результате российской атаки 27 декабря в Киеве пострадали 32 человека. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
В Киеве в результате российской атаки 27 декабря пострадали 32 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Виталия Кличко.
Детали
В стационарах столичных медучреждений находятся 11 госпитализированных жителей города, добавил он.
Контекст
В ночь на 27 декабря россияне в очередной раз совершили массированную атаку по Украине: взрывы раздавались в разных городах, в частности в Киеве.
В результате ударов погиб человек: сначала количество пострадавших составляло 22, но далее цифра увеличилась до 30.
Напомним
Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в результате ночного обстрела Киева 27 декабря повреждено более 10 жилых многоэтажек, частные дома и гражданская инфраструктура. В Дарницком районе из эпицентра удара спасли почти 70 пожилых людей.