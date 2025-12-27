Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, 30 постраждали. 10 госпіталізованих перебувають у лікарнях.
Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, ще 30 постраждало. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Віталія Кличка.
Деталі
10 із госпіталізованих наразі перебувають у лікарнях, заявив Кличко.
Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили: у Київській області триває ліквідація наслідків масованої атаки. Наразі відомо про загиблу жінку, ще пʼятеро людей постраждали.
Нагадаємо
У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві.
Внаслідок ударів загинула людина: спочатку кількість постраждалих становила 22, але далі цифра збільшилась до 27.