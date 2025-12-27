$41.930.00
49.430.00
ukenru
15:52 • 1480 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
15:21 • 5270 перегляди
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
13:53 • 7998 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
11:54 • 11575 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 30092 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 34871 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 82050 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 46354 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 47751 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 65872 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 10447 перегляди

Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, 30 постраждали. 10 госпіталізованих перебувають у лікарнях.

Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
Фото: ДСНС України

Внаслідок російської атаки на Київ 27 грудня загинула одна людина, ще 30 постраждало. Про це повідомляє УНН з посиланням на міського голову Віталія Кличка.

Деталі

10 із госпіталізованих наразі перебувають у лікарнях, заявив Кличко. 

Водночас у Державній службі України з надзвичайних ситуацій зазначили: у Київській області триває ліквідація наслідків масованої атаки. Наразі відомо про загиблу жінку, ще пʼятеро людей постраждали.

Нагадаємо

У ніч на 27 грудня росіяни вчергове здійснили масовану атаку по Україні: вибухи лунали у різних містах, зокрема в Києві.

Внаслідок ударів загинула людина: спочатку кількість постраждалих становила 22, але далі цифра збільшилась до 27.

Євген Устименко

