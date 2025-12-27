Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС

$41.930.00
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 21404 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 30621 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 69928 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 43395 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 45083 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61806 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29621 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23143 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20384 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42 • 19215 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto27 грудня, 07:13 • 12488 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 8592 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 10725 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер08:50 • 10643 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 34778 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 69929 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 32122 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 61806 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 57297 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 8606 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 34778 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 16629 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 16178 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 17899 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС

Київ • УНН

 • 7016 перегляди

Внаслідок масованої атаки на Київ загинула одна людина, 27 отримали поранення, включаючи двох дітей. Рятувальні операції тривають у кількох районах міста.

Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС

ДСНС України оприлюднила оновлені дані щодо масованої комбінованої атаки на столицю. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 27 отримали поранення, серед яких двоє дітей. Рятувальні операції тривають у кількох районах міста одночасно. Про це пише УНН.

Деталі

У Дніпровському районі зафіксовано влучання у кілька житлових багатоповерхівок. У 25-поверховому будинку пожежу ліквідовано, наразі рятувальники розбирають аварійні конструкції. Також вогнеборці загасили пожежу в адміністративній будівлі.

У Дарницькому районі БпЛА влучив у житлову та приватну забудову. У приватному секторі горіли два двоповерхові будинки. З розташованого поруч будинку для літніх людей евакуювали 68 маломобільних осіб. Також пошкоджено 24-поверхівку; триває гасіння вогню між 12-м та технічним поверхами.

Ситуація в інших районах столиці

У Деснянському районі після влучання дрона в дев'ятиповерхівку сталася пожежа, яку вже ліквідували. В Оболонському районі уламки влучили у триповерховий приватний будинок, де наразі тривають роботи з розбирання завалів.

У Шевченківському районі внаслідок удару БпЛА горить 10-поверховий будинок. Рятувальники продовжують пошук людей, які можуть перебувати під завалами або у задимлених приміщеннях.

Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер27.12.25, 10:50 • 10643 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ