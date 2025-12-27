Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок масованої атаки на Київ загинула одна людина, 27 отримали поранення, включаючи двох дітей. Рятувальні операції тривають у кількох районах міста.
ДСНС України оприлюднила оновлені дані щодо масованої комбінованої атаки на столицю. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 27 отримали поранення, серед яких двоє дітей. Рятувальні операції тривають у кількох районах міста одночасно. Про це пише УНН.
Деталі
У Дніпровському районі зафіксовано влучання у кілька житлових багатоповерхівок. У 25-поверховому будинку пожежу ліквідовано, наразі рятувальники розбирають аварійні конструкції. Також вогнеборці загасили пожежу в адміністративній будівлі.
У Дарницькому районі БпЛА влучив у житлову та приватну забудову. У приватному секторі горіли два двоповерхові будинки. З розташованого поруч будинку для літніх людей евакуювали 68 маломобільних осіб. Також пошкоджено 24-поверхівку; триває гасіння вогню між 12-м та технічним поверхами.
Ситуація в інших районах столиці
У Деснянському районі після влучання дрона в дев'ятиповерхівку сталася пожежа, яку вже ліквідували. В Оболонському районі уламки влучили у триповерховий приватний будинок, де наразі тривають роботи з розбирання завалів.
У Шевченківському районі внаслідок удару БпЛА горить 10-поверховий будинок. Рятувальники продовжують пошук людей, які можуть перебувати під завалами або у задимлених приміщеннях.
