Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:05 • 152 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
08:50 • 4724 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 17343 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 27181 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 63407 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 41294 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 43479 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59087 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29312 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22928 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.1м/с
78%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 17684 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 22230 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 16734 просмотра
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto07:13 • 9872 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго08:11 • 6544 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 31130 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 63415 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 29607 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 59093 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 55169 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Белый дом
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 5788 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 31130 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 15662 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 15218 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 16961 просмотра
Актуальное
Техника
Х-47М2 "Кинжал"
Социальная сеть
МиГ-31
Отопление

Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В результате массированной атаки на Киев погиб один человек, 27 получили ранения, включая двух детей. Спасательные операции продолжаются в нескольких районах города.

Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС

ГСЧС Украины обнародовала обновленные данные о массированной комбинированной атаке на столицу. В результате обстрелов один человек погиб, еще 27 получили ранения, среди которых двое детей. Спасательные операции продолжаются в нескольких районах города одновременно. Об этом пишет УНН.

Подробности

В Днепровском районе зафиксировано попадание в несколько жилых многоэтажек. В 25-этажном доме пожар ликвидирован, сейчас спасатели разбирают аварийные конструкции. Также пожарные потушили пожар в административном здании.

В Дарницком районе БПЛА попал в жилую и частную застройку. В частном секторе горели два двухэтажных дома. Из расположенного рядом дома престарелых эвакуировали 68 маломобильных людей. Также повреждена 24-этажка; продолжается тушение огня между 12-м и техническим этажами.

Ситуация в других районах столицы

В Деснянском районе после попадания дрона в девятиэтажку произошел пожар, который уже ликвидировали. В Оболонском районе обломки попали в трехэтажный частный дом, где сейчас продолжаются работы по разбору завалов.

В Шевченковском районе в результате удара БПЛА горит 10-этажный дом. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под завалами или в задымленных помещениях.

Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27.12.25, 10:50 • 4724 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеКиев
Недвижимость
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев