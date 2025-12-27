Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧС
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Киев погиб один человек, 27 получили ранения, включая двух детей. Спасательные операции продолжаются в нескольких районах города.
ГСЧС Украины обнародовала обновленные данные о массированной комбинированной атаке на столицу. В результате обстрелов один человек погиб, еще 27 получили ранения, среди которых двое детей. Спасательные операции продолжаются в нескольких районах города одновременно. Об этом пишет УНН.
Подробности
В Днепровском районе зафиксировано попадание в несколько жилых многоэтажек. В 25-этажном доме пожар ликвидирован, сейчас спасатели разбирают аварийные конструкции. Также пожарные потушили пожар в административном здании.
В Дарницком районе БПЛА попал в жилую и частную застройку. В частном секторе горели два двухэтажных дома. Из расположенного рядом дома престарелых эвакуировали 68 маломобильных людей. Также повреждена 24-этажка; продолжается тушение огня между 12-м и техническим этажами.
Ситуация в других районах столицы
В Деснянском районе после попадания дрона в девятиэтажку произошел пожар, который уже ликвидировали. В Оболонском районе обломки попали в трехэтажный частный дом, где сейчас продолжаются работы по разбору завалов.
В Шевченковском районе в результате удара БПЛА горит 10-этажный дом. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под завалами или в задымленных помещениях.
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27.12.25, 10:50 • 4724 просмотра