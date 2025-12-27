Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
Киев • УНН
В результате массированной атаки на Киев число пострадавших возросло до 22 человек, среди них дети. Зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города, что привело к повреждению инфраструктуры, домов и автомобилей.
В результате продолжительного обстрела столицы зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города. По данным мэра Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 22 человек. Об этом пишет УНН.
Подробности
Разрушения в районах города:
- Дарницкий: Попадание в 24-этажный дом (разрушены верхние этажи) и другой многоэтажный дом на уровне 7 этажа. Повреждено трамвайное депо. Эвакуированы жители дома престарелых из-за угрозы пожара от частного сектора.
- Днепровский: Повреждены три многоэтажки. В 18-этажном доме продолжается поиск человека под завалами на 5 этаже. Пожары возникли в 25-этажном доме и на крыше 19-этажного.
- Голосеевский и Оболонский: Горели автомобили возле СТО и на территории дачного кооператива.
- Шевченковский: Попадание БпЛА в верхний этаж 10-этажного дома, зафиксировано возгорание.
- Деснянский: Падение обломков на гаражный кооператив и попадание в девятиэтажку.
- Соломенский: Взрывной волной повреждены окна в многоэтажном доме.
Экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением поставок ресурсов.
