$41.930.00
49.430.00
ukenru
08:50 • 10 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 11186 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 22013 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 53676 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 37020 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 41157 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54801 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 28935 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22662 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20103 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
76%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве прогремел взрыв на фоне угрозы баллистики: что известно26 декабря, 23:50 • 15738 просмотра
Россия выпустила большое количество беспилотников по Украине27 декабря, 00:49 • 14691 просмотра
Новый год: НБУ определил график работы банковской системы на праздник27 декабря, 01:32 • 13772 просмотра
Украинцы сгенерировали более полумиллиона разрешений на оружие через «Дію» - МВД27 декабря, 02:27 • 16810 просмотра
Пятеро пострадавших в результате ночной атаки на столицу - мэр Киева05:42 • 12674 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 25654 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 53660 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 26054 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 54795 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 52101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Каролин Ливитт
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto07:40 • 2182 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 25654 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 13978 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 13647 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 15371 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Дія (сервис)

Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В результате массированной атаки на Киев число пострадавших возросло до 22 человек, среди них дети. Зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города, что привело к повреждению инфраструктуры, домов и автомобилей.

Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр

В результате продолжительного обстрела столицы зафиксированы многочисленные попадания и падения обломков в восьми районах города. По данным мэра Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до 22 человек. Об этом пишет УНН.

Подробности

Разрушения в районах города:

  • Дарницкий: Попадание в 24-этажный дом (разрушены верхние этажи) и другой многоэтажный дом на уровне 7 этажа. Повреждено трамвайное депо. Эвакуированы жители дома престарелых из-за угрозы пожара от частного сектора.
    • Днепровский: Повреждены три многоэтажки. В 18-этажном доме продолжается поиск человека под завалами на 5 этаже. Пожары возникли в 25-этажном доме и на крыше 19-этажного.
      • Голосеевский и Оболонский: Горели автомобили возле СТО и на территории дачного кооператива.
        • Шевченковский: Попадание БпЛА в верхний этаж 10-этажного дома, зафиксировано возгорание.
          • Деснянский: Падение обломков на гаражный кооператив и попадание в девятиэтажку.
            • Соломенский: Взрывной волной повреждены окна в многоэтажном доме.

              Экстренные службы продолжают поисково-спасательные работы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением поставок ресурсов.

              В Киеве применены аварийные отключения: графики не действуют - Укрэнерго27.12.25, 10:33 • 398 просмотров

              Степан Гафтко

              ОбществоВойна в УкраинеКиев
              Графики отключений электроэнергии
              Энергетика
              Воздушная тревога
              Война в Украине
              Отключение света
              Блэкаут
              Электроэнергия
              Укрэнерго
              Виталий Кличко
              Киев