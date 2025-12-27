$41.930.00
Рубрики
В Киеве применены аварийные отключения: графики не действуют - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В результате обстрелов РФ в Киеве применены аварийные отключения света, поскольку энергетическое оборудование повреждено. Графики почасовых отключений пока не действуют, а аварийные обесточивания отменят после стабилизации ситуации.

В связи с повреждением энергетического оборудования, вызванным обстрелами РФ, в Киеве применены аварийные отключения. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Подробности

Ночью и утром враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область, под ударом оказались и энергетические объекты в других регионах. В результате атаки обесточено значительное количество потребителей в столице и области, также есть отключенные из-за боевых действий потребители на Черниговщине. Сейчас вражеская атака еще продолжается. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью. В связи с повреждением энергетического оборудования – в Киеве применены аварийные отключения

- сообщили в Укрэнерго.

Предварительно обнародованные оператором системы распределения графики почасовых отключений в столице сейчас не действуют. Аварийные обесточивания будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также в Укрэнерго сообщили, что в результате предыдущих массированных ракетно-дроновых атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Время применения вынужденных обесточиваний по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе.

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в это время предыдущей субботы – 20 декабря. Причина изменений – обесточивание значительного количества потребителей в результате вражеской атаки. Вчера, 26 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован днем. Он был на 2,3% выше, чем максимум предыдущего дня – в четверг. Причина таких изменений – применение меньшего объема мер ограничения в части областей

- добавили в Укрэнерго.

В регионах, где применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.

Напомним

В результате атаки РФ в ночь на 27 декабря обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, как только позволит ситуация с безопасностью.

Павел Башинский

