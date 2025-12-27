У Києві застосовані аварійні відключення: графіки не діють - Укренерго

У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання, спричиненого обстрілами рф, у Києві застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об’єкти в інших регіонах. Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині. Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві застосовані аварійні відключення