У Києві застосовані аварійні відключення: графіки не діють - Укренерго

$41.930.00
49.430.00
ukenru
07:13 • 4024 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto
06:01 • 10442 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 21302 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 52413 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 36467 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 40846 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54213 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 28863 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 22605 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 20072 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
4.7м/с
76%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Києві прогримів вибух на тлі загрози балістики: що відомо26 грудня, 23:50 • 15275 перегляди
росія випустила велику кількість безпілотників по Україні27 грудня, 00:49 • 14236 перегляди
Новий рік: НБУ визначив графік роботи банківської системи на свято27 грудня, 01:32 • 13313 перегляди
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 16114 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва05:42 • 12209 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 24970 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 52416 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 25584 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 54215 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 51695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Керолайн Левітт
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Донецька область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 1714 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 24970 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 13777 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 13440 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 15169 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Дія (сервіс)

У Києві застосовані аварійні відключення: графіки не діють - Укренерго

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Внаслідок обстрілів рф у Києві застосовані аварійні відключення світла, оскільки енергетичне обладнання пошкоджене. Графіки погодинних відключень наразі не діють, а аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації.

У Києві застосовані аварійні відключення: графіки не діють - Укренерго

У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання, спричиненого обстрілами рф, у Києві застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Деталі

Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об’єкти в інших регіонах. Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині. Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві застосовані аварійні відключення

- повідомили в Укренерго.

Попередньо оприлюднені оператором системи розподілу графіки погодинних відключень у столиці наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також в Укренерго повідомили, що внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 27 грудня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж у цей час попередньої суботи – 20 грудня. Причина змін – знеструмлення значної кількості споживачів внаслідок ворожої атаки. Вчора, 26 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у четвер. Причина таких змін – застосування меншого обсягу заходів обмеження у частині областей

- додали в Укренерго.

У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф у ніч на 27 грудня знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація.

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Чернігівська область
Укренерго
Україна
Київ