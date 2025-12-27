У Києві застосовані аварійні відключення: графіки не діють - Укренерго
Київ • УНН
Внаслідок обстрілів рф у Києві застосовані аварійні відключення світла, оскільки енергетичне обладнання пошкоджене. Графіки погодинних відключень наразі не діють, а аварійні знеструмлення скасують після стабілізації ситуації.
У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання, спричиненого обстрілами рф, у Києві застосовані аварійні відключення. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.
Деталі
Вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київщину, під ударом опинились і енергетичні об’єкти в інших регіонах. Внаслідок атаки – знеструмлена значна кількість споживачів у столиці та області, також є відключені через бойові дії споживачі на Чернігівщині. Наразі ворожа атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація. У зв’язку з пошкодженням енергетичного обладнання – у Києві застосовані аварійні відключення
Попередньо оприлюднені оператором системи розподілу графіки погодинних відключень у столиці наразі не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Також в Укренерго повідомили, що внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему сьогодні у більшості регіонів України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу і погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Час застосування вимушених знеструмлень за вашою адресою дізнавайтеся на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.
Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 27 грудня, станом на 9:30, воно було на 3,1% нижчим, ніж у цей час попередньої суботи – 20 грудня. Причина змін – знеструмлення значної кількості споживачів внаслідок ворожої атаки. Вчора, 26 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований вдень. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у четвер. Причина таких змін – застосування меншого обсягу заходів обмеження у частині областей
У регіонах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
Нагадаємо
Внаслідок атаки рф у ніч на 27 грудня знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях. Рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, як дозволить безпекова ситуація.